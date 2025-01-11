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حسن علي لاعب المصري: هدفنا الفوز على أنيمبا غدا بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

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حسن علي لاعب المصري: هدفنا الفوز على أنيمبا غدا بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

حسن علي لاعب المصري: هدفنا الفوز على أنيمبا غدا بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 04:41 مساءً - اكد حسن علي لاعب فريق المصري البورسعيدي أن الفوز هدفهم الوحيد في مباراة إنيمبا غدا بالبطولة الكونفدرالية

وتابع: "اللاعبون يدركون تمامًا مدى أهمية المباراة، ودورها الكبير في حسم الصعود لدور الثمانية.

وأشار: "طموحاتنا كبيرة ونسعى لإسعاد جماهير المصري العظيمة.

 

موعد مباراة المصري وإنيمبا النيجيري

يلتقي فريق المصري البورسعيدي مضيفه فريق إنيمبا النيجيري على ستاد جودسويل أكبابيو في بمدينة أويو النيجيرية في السادسة مساء غد الأحد، الموافق الثاني عشر من يناير الجاري بالجولة الخامسة من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

 

 

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تفاصيل الاجتماع التنسيقي لمباراة إنيمبا والمصري بالكونفيدرالية

وخلال الاجتماع  تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري البورسعيدي  الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأخضر، فيما سيرتدي فريق إنيمبا الطاقم الأزرق  بالكامل وسيرتدي حارسه اللون الأصفر.
 

ترأس الاجتماع مراقب المباراة الغاني بروسبير هاريسون أدو، بحضور مراقب الحكام  الأثيوبي جيزاتي أليميو  والمنسق العام للمباراة أمادو  نجويما من غينيا الاستوائية والمنسقة الأمنية للمباراة  ليديا ياكو دونكور والمنسق الإعلامي للمباراة النيجيري اديمولا اولاجايري وكذلك حكم الساحة الصومالي عمر عبد القادر أرتان.

ومثل المصري في الاجتماع محمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتور محمود  الشحات، طبيب الفريق  وإبراهيم غانم، مسئول المهمات

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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