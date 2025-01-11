أيمن الجميل: سرعة الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج مكنت القطاعين الزراعى والصناعى من زيادة الصادرات وعقد الشراكات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 04:36 مساءً - قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع ومستلزمات الإنتاج من مختلف منافذ وموانئ الجمهورية، خلال الفترة الماضية، وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، أدى إلى تأمين مدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية، وبالتالى زيادة الإنتاج فى القطاعين الزراعى والصناعى وتوفير مختلف السلع والبضائع وتحقيق المزيد من الاستقرار لأوضاع السوق المصرية، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة من الجانب الحكومى فى هذا الشأن بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عملت على تحفيز المستثمرين المصريين وأصحاب الأعمال فى القطاعين الزراعى والصناعى إلى التوسع وبناء الشراكات الجديدة سواء بضخ استثمارات جديدة أو عن طريق جذب استثمارات خارجية الأمر الذى يؤدى إلى زيادة الصادرات الزراعية والصناعية خاصة ما يتعلق بالسلع ذات القمة المضافة والتى تستهدف زيادة نسبة التصنيع الزراعى على حساب تصدير المحاصيل الزراعية الخام.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن القطاعين الزراعى والصناعى من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري؛ وشهدا العديد من الإنجازات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن قطاع الزراعة قد شهد خلال السنوات القليلة الماضية توسعًا أفقيًا في الرقعة الزراعية، سواء في منطقة "مستقبل مصر"، وكذلك التنمية في شمال ووسط سيناء، وإحياء مشروع توشكي، وإنشاء الـ100 ألف صوبة للإنتاج الزراعي، فضلًا عن ترسيخ مشروع تقاوي الخضر وتوطين صناعة البذور وتعزيز البحث العلمي في مجال الزراعة لتطوير سلالات جديدة من المحاصيل تتمتع بمقاومة أفضل للأمراض والظروف البيئية الصحراوية ودرجات الملوحة العالية، وأيضًا من خلال بناء سلاسل قيمة تنافسية وشاملة للحفاظ على نمو السوق المحلي والأسواق التصديرية، بهدف تحقيق النمو المستدام في الصادرات والتنوع في أسواق التصدير، وتعظيم الاستفادة من المواد الخام المحلية، وزيادة البدائل لإحلال الواردات، وتعزيز الابتكار وتحسين الجودة.

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن الزيادة المتواصلة فى الصادرات الزراعية المصرية من عام إلى آخر، سببها المباشر الرؤية الإصلاحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يتابع عمليات توطين التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة والرى وحماية الأراضى الزراعية القديمة فى الدلتا وفى الوقت نفسه التوسع أفقيا ورأسيا من خلال الاستصلاح وبناء الصوب المتكاملة ومحطات الإنتاج المتكاملة لإنتاج وحفظ وتجفيف المنتجات الزراعية ونقلها عبر المبردات إلى موانئ التصدير مباشرة، الأمر الذى أوصلنا لتحقيق أرقام كبيرة فى الصادرات الزراعية، بواقع 4.2 مليار دولار للصادرات الطازجة، و5 مليارات دولار للصادرات الزراعية المُصنعة والمجمّدة، كما نجحت مصر في تصدير أكثر من 400 منتج زراعي إلى أكثر من 165 دولة، معظمها يتركز في الاتحاد الأوروبي والخليج العربي وأفريقيا وأميركا واليابان، كما نجحنا في الحفاظ على المركز الأول بقائمة أكبر مصدري البرتقال والفراولة المجمدة عالميا، علما بأن التصدير للسوق اليابانية يعد مؤشرًا قويًا على جودة المحاصيل الزراعية المصرية، لإجراءاته المشددة والموافقات الصارمة التي تستلزم في بعض الأحيان موافقة البرلمان.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن تدشين خط الرورو للنقل البحرى من ميناء دمياط فى مصر وميناء تريستا بإيطاليا، قد حل الكثير من المشكلات التى تواجه الصادرات الغذائية المصرية سواء كانت محاصيل زراعية طازجة أو مصنعة المصدرة إلى الدول الأوربية، مشيرا إلى أن تدشين هذا الخط البحرى يسهم إلى حد كبير فى تقليل تكاليف الشحن وزيادة المعروض من صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى أوروبا، وهى نوع من البضائع سريع التلف ويتم نقله فى مبردات للحفاظ عليه من التلف، ويحتاج هذا النوع إلى سرعة وصوله للأسواق ليكون مازال طازجا ما يساهم فى رواجه وسرعة بيعه، وكان يستغرق وصول هذه البضائع لأسواق أوروبا 6 أيام تقريبا، ولكن بعد تشغيل الخط أصبح يصل فى يومين ونصف فقط، وأصبح لسفن النقل مواعيد ثابتة للتحرك بين مصر وإيطاليا، حيث تصل السفينة الساعة 3 عصرًا يوم الخميس من كل أسبوع إلى ميناء دمياط قادمة من ميناء تريستا وتغادر من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا مُحملة بالمنتجات المصرية الساعة 10 صباحا يوم الجمعة من كل أسبوع.

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