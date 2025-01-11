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مميزات واستخدامات الحساب الجاري 2025 - أخبار كلمتك

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مميزات واستخدامات الحساب الجاري 2025 - أخبار كلمتك

مميزات واستخدامات الحساب الجاري 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 04:01 مساءً - يبحث الملايين من عملاء البنوك عن مميزات واستخدامات الحساب الجاري 2025.

ويعد فتح الحساب الجاري واحدا من الخدمات والمنتجات التي تقدمها كافة البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري.

ويتمتع الحساب الجاري بعدة خصائص ومميزات واستخدامات محددة في 2025 ولعل من أبرزها ما يلي:

١_ الحساب الجاري يتم من خلاله التعاملات المتكررة والسريعة مع البنك من إيداع وسحب الأموال، أما حساب التوفير فهو حساب طويل الأمد لحفظ الأموال في البنك على سبيل الادخار.

٢_ الحساب الجاري يناسب أكثر الأشخاص الذين يقومون بعمليات سحب وإيداع متكررة مثل التجار والمستثمرين، بينما حساب التوفير يناسب الأشخاص الذين يريدون الاستفادة من العوائد الشهرية والمدخرين ذات الخطط المستقبلية.

 

٣_في الحساب الجاري يتم إعطاء العميل دفتر للشيكات للتعاملات المالية، بينما في التوفير تتم إضافة فوائد دورية علي الحساب.

 

مميزات الحساب الحساب الجاري

وفي سياق متصل تشمل قائمة مميزات الحساب الجاري في بنك مصر مايلي: 

لا يستحق رصيد الحساب عوائد دورية.

تقديم كافة الخدمات المصرفية كإصدار دفتر شيكات، التحويلات المصرفية، بطاقات الصراف الآلي، الإنترنت البنكي للشركات.

إمكانية إصدار دفاتر الشيكات لسهولة التعامل على حسابك.

إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل وتنفيذ معظم معاملاته البنكية مجانًا من خلال خدمة الإنترنت البنكي.

إمكانية إصدار بطاقة خصم فوري على الحساب مجانا.

سهولة التعامل على الحساب على مدار اليوم 24/7 من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عن العميل في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصمًا من الحساب.

 

إمكانية تحويل المرتبات واستقبال وإرسال التحويلات علي الحساب.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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