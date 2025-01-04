اعتماد مركز التميز بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 04:50 مساءً - أكد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اعتماد مركز التميز التابع للهيئة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على المستوى القومي.



وقال النجار إن هذا يأتي في إطار خطة الهيئة لدعم رجال الاعمال وزيادة الصادرات المصرية وربط البحث العلمي بالتجارة الخارجية، كما أنه ذلك تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)



كما تستهدف الهيئة من خلال المركز رفع كفاءة الجهاز الإداري التابع للهيئة، عبر تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية لكوادر الإدارة العليا والوسطى.



وفى هذا الصدد، أوضحت الدكتورة إيمان النحاس رئيس الإدارة المركزية لمركز التميز، أنه قد تم اعتماد المركز لبناء القدرات كما تم إدراجه ضمن دليل مراكز التدريب المعتمدة على المستوى القومي في المجالات الآتية تخصص عمل الجهة - التدريب الإداري - الحاسب الآلي - اللغات.

وأشارت إلى إطلاق العديد من الدورات التدريبية في مجال الكربون ،ومن أهمها:

1- التعريف باتفاقية الـ CBAM وأثرها على الصادرات المصرية للدول الأوروبية.

2- والخدمات المقدمة من وحدة التحقق والمصادقة البيئية لزيادة الصادرات المصرية.

3- ودورات تدريبية عن أهمية التحول للاقتصاد الأخضر.

ولفتت إلى أننا نعمل حاليا على تنفيذ ما تم توقيعه من بروتوكولات مع الجامعات المصرية المختلفة لدعم ابنائنا الطلاب وزيادة الوعي الاقتصادي لديهم، مع توجيه الاهتمام والتعاون بين مركز التميز وإدارة تنمية المواهب مع توجيه الاهتمام ببعض الموضوعات، كالانتماء والولاء المؤسسي، والعمل في فريق، والذكاء العاطفي.



وأيضا تبنى الاتجاهات الحديثة في التدريب، منها التدريب عن بُعد من خلال المنصات الإلكترونية بما يسهم في تغيير فلسفة منظومة التدريب، ويوفر فرصة لتدريب أعداد أكبر من المتعاملين مع الهيئة في العديد من المجالات الاقتصادية واكتسابهم خبرات عن عمليات الاستيراد والتصدير.



تطوير وتقوية المهارات، والقدرات، والإجراءات التنظيمية وتطوير الموارد

وأوضح المهندس خالد نبيل مهدى مدير عام تخطيط وتنفيذ برامج بناء القدرات أننا نعمل في إطار خطة واضحة لعملية تطوير وتقوية المهارات، والقدرات، والإجراءات التنظيمية وتطوير الموارد التي تحتاجها قطاعات التجارة الخارجية لتواكب عالم سريع التغير للتحول من الأزمات لفرص استثمارية واعدة في العديد من القطاعات والتعرف على منظومة الإجراءات في مجالات التصدير والاستيراد وإدارة المخاطر.

ويأتي هذا في إطار ربط البحث العلمي وبناء القدرات بزيادة الصادرات المصرية والعمل على الوصول بخطة الدولة المصرية 145 مليار صادرات.

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