الرئيس العليمي ينتصر لغدير الشرعبي بشأن قضية مقتل والدها وترقب قرارات صارمة - أخبار كلمتك

الرئيس العليمي ينتصر لغدير الشرعبي بشأن قضية مقتل والدها وترقب قرارات صارمة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد رزق يكشف عن سبب عدم حضور حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد رزق يكشف عن سبب عدم حضور حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي - أخبار كلمتك

الشباب والرياضة تنظم دورة إسعافات أولية إنعاش قلبي لمدربي الأولمبياد الخاص - أخبار كلمتك

الشباب والرياضة تنظم دورة إسعافات أولية إنعاش قلبي لمدربي الأولمبياد الخاص - أخبار كلمتك

يانج أفريكانز يفوز على مازيمبي 3-1 في دوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

يانج أفريكانز يفوز على مازيمبي 3-1 في دوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة عمان والبحرين في نهائي خليجي 26 - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة عمان والبحرين في نهائي خليجي 26 - أخبار كلمتك

طن اليوريا العادي يتراجع 1576 جنيهًا، تباين أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

طن اليوريا العادي يتراجع 1576 جنيهًا، تباين أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

الأردن ترسل وفدا فنيا لتقييم مطار دمشق قبل استئناف الرحلات إلى سوريا - أخبار كلمتك

الأردن ترسل وفدا فنيا لتقييم مطار دمشق قبل استئناف الرحلات إلى سوريا - أخبار كلمتك

روسيا تعلن حالة الطوارئ في شبه جزيرة القرم لهذا السبب - أخبار كلمتك

روسيا تعلن حالة الطوارئ في شبه جزيرة القرم لهذا السبب - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:26 - صقيع وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا الأحد 5 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:26 - صقيع وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا الأحد 5 يناير 2025 - أخبار كلمتك

اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي ينتج أكبر مسلسل لتعليم اللغة العربية - أخبار كلمتك

اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي ينتج أكبر مسلسل لتعليم اللغة العربية - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

6 شركات وساطة تتصدر قائمة الشركات من حيث قيمة التداول خلال الربع الرابع من 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
6 شركات وساطة تتصدر قائمة الشركات من حيث قيمة التداول خلال الربع الرابع من 2024 - أخبار كلمتك

6 شركات وساطة تتصدر قائمة الشركات من حيث قيمة التداول خلال الربع الرابع من 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 04:50 مساءً - تصدرت 6 شركات وساطة  قائمة الشركات من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) خلال الربع الرابع من عام 2024.

وجاءت كالتالي:

-هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول 63.6 مليار جنيه. 

-التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 49.8 مليار جنيه. 

-إي اف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 49.5 مليار جنيه. 

-بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 45.8 مليار جنيه. 

-ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 42.8 مليار جنيه. 

-عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 38.5 مليار جنيه.

 

تداولات بداية العام 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، أولى جلسات العام 2025، وربح رأس المال السوقي 29 مليار جنيه عند مستوى 2.198 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي 

وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 30060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 37240 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 13217 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 8283 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 11418 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 3137 نقطة.

تداولات البورصة بنهاية 2024 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الثلاثاء، 31 ديسمبر، آخر جلسات العام 2024، وربح رأس المال السوقي 30 مليار جنيه عند مستوى 2.169 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 29740 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 36828 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 13079 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 8143 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 11217 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 3086 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين الماضي

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تداولات الإثنين 30 ديسمبر 2024، وخسر رأس المال السوقي 26 مليار جنيه عند مستوى 2.139 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

 وهبط  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 29325 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 36233 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 12893 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"

 وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 7972 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 10993 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 3021 نقطة.

 

تداولات بداية الأسبوع 

تراجعت  مؤشرات البورصة بختام  تعاملات  الأحد 29 ديسمبر 2024، وسجل رأس المال السوقي نحو  2.165 تريليون جنيه، لتخسر نحو 22 مليار جنيه. 

 

المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30" 

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.21% عند مستوى 29594 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" عند مستوى 36585 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.23% عند مستوى 13009 نقاط.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% عند مستوى 8163 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% عند مستوى 11190 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.31% عند مستوى 3067 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، البياض يبدأ من 40 جنيها والبلطي بـ 66 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق