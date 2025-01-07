اللهم افتح لنا أبواب البركة والرزق.. دعاء الصباح اليوم الثلاثاء 7-1-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 09:16 صباحاً - يحرص الكثير من المسلمين مع بداية كل صباح جديد على ترديد بعض الأدعية، ليوفقهم الله سيحانه في يومهم، وهذا ما يجعل البحث متزايدا حول دعاء الصباح اليوم الثلاثاء 7-1-2025.

دعاء الصباح اليوم الثلاثاء 7-1-2025

-اللهم افتح لنا أبواب البركة والرزق والتيسير والفلاح والنجاح واحفظنا من كل شر ومن كل سوء ومن كل بلاء

-اللهم لا تحوجنا إلا إليك وفرج عن كل مظلوم، واسترنا بسترك الجميل وأزل همومنا يارب العالمين.

-اللهم في هذا الصباح أدخل السكينة في قلوبنا والمحبة في نفوسنا والابتسامة في وجوهنا والسعادة في بيوتنا وأجعل ذكرك لا يفارقنا.

-اللهم بحق صباح يوم جديد لا ترد لنا دعاء، ولا تخيب لنا رجاء، ولا تسكن جسدنا داء، ولا تشمت بنا أعداء، وأدفع عنا كل هم وغم وبلاء.

-الله أسالك أن تهبني وتهب عبادك الخير والرحمة والرزق وتيسير الأمور.

-اللهم أشف كل مريض ومريضه وأرحم من غادرونا إلى جوارك يا ارحم الراحمين.

-اللهم اكتب لنا في هذا الصباح حسنات تنير بها دربنا وتسعد بها قلوب تكفينا بها من شر الناس وشر ما خلقناه.

-اللهم نسألك نهارا مستبشرا وهما راحلا وقلبا مطمئنا ورزقا كثيرا وتيسيرا لأمورنا بالصباح الباكر.

اللهم اجعلنا ممن تفائل بخيرك فأكرمته وتوكل عليك فكفيته ولجأ إليك فأعطيته واستغاث بك فأغثته

-اللهم أجبر خواطرنا جبرًا أنت ولينا في الدنيا والآخرة.

اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وما بعده.

دعاء السفر وحفظ النفس المأثور في السنة النبوية

- اللهمّ يا من توزعت الأرزاق بكرمِه، وتنفس الصبح بأمره، بلِغنا أسمى مراتب الدُنيا وأعلى منازل الآخرة.

-اللهم ارزقنا إجابة الدعاء، وصلاح الأبناء، وبركة العطاء.

- اللهم في هذا الصباح سخر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لنا.

-رب اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا، يفقهوا قولنا.

اللهم فوضتك أمري كله، فجمله خيرا بما شئت، واجعلني يارب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعائه فأجبته.