الرياضة - 09:11 - آخر موعد للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 5.. ورابط التقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 09:11 صباحاً - شقق الإسكان الاجتماعي.. يتساءل الكثير من المواطنين عن آخر موعد للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 5، ورابط الحجز الإلكتروني لـ التسجيل في الوحدات السكنية الجديدة بـ المدن والمحافظات.

شقق سكن لكل المصريين 5

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق سكن لكل المصريين 5 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 5

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 5، وسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني، من المقرر أن يكون يوم 15 يناير 2025 المقبل.

رابط حجز شقق سكن لكل المصريين 5

ويستطيع المواطنون حجز شقق سكن لكل المصريين 5 عن طريق الموقع الإلكتروني لصنـدوق الإسـكان الاجتماعـي من خلال الضغط على هذا الرابط.

خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 5

- الدخول على الموقع الإلكتروني لصنـدوق الإسـكان الاجتماعـي

- ملء وتوقيع استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات المطلوبة.

- إرفــاق إيصــال شــراء الكراســة وإيصــال ســداد مقــدم الحجـز والمصاريـف الإداريــة إضافــة للمسـتندات المطلوبة.

- تحميل المستندات على موقع البوابة الإلكترونية.

- يتم تقديم أصول المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.

أسعار شقق سكن لكل المصريين 5

- أسعار شقق سكن لكل المصريين 5 الجاهزة للتسليم الفوري في المحافظات، تتراوح ما بين 184 لـ 400 ألف جنيه،

- أسعار شقق سكن لكل المصريين 5 تسليم خلال 36 شهرًا بالمدن الجديدة تتراوح ما بين 542 لـ 700 ألف جنيه.

- أسعار شقق سكن لكل المصريين 5 الجاهزة للتسليم الفوري في المدن الجديدة تتراوح ما بين 415 لـ 530 ألف جنيه،