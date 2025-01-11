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مشاهير العرب - «في بيت نوني».. آسر ياسين يحتفل بإطلاق أول بودكاست لوالدته - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «في بيت نوني».. آسر ياسين يحتفل بإطلاق أول بودكاست لوالدته - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «في بيت نوني».. آسر ياسين يحتفل بإطلاق أول بودكاست لوالدته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 02:31 مساءً - احتفل الفنان آسر ياسين، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» باطلاق والدته لأول بودكاست خاص بها، اليوم السبت، مشيرا إلى أنه كان حلم من أحلامها.

وشارك آسر ياسين، صورة لوالدته عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وعلق عليها محتفلا بوالدته قائلا: «أمي الحبيبة أطلقت أول حلقة من بودكاستها «في بيت نوني»، هذه اللحظة ليست فقط حلمًا يتحقق لها، بل هي مصدر إلهام لنا جميعًا».

وأضاف آسر ياسين: «استمعوا إلى كلماتها الدافئة وتجربتها الغنية التي ستلمس قلوبكم، فخور بكِ دايماً يا أمي، لينك الحلقة في البايو عندي».

آخر أعمال آسر ياسين

ومن ناحية آخرى، يعيش آسر ياسين حالة من النشاط الفنية في الوقت الحالي، حيث يستعد لمشاركته في موسم رمضان 2025 بمسلسل «الحب كله» بالتعاون مع الفنانة مي عز الدين.

مسلسل الحب كله

ويتكون مسلسل الحب كله، من 15 حلقة، ويعرض في شهر رمضان المقبل، حيث مازال المسلسل في مرحلة التحضير النهائية، ويعكف المخرج تامر محسن على أختيار باقي أبطال المسلسل.

ويشارك في بطولة العمل الفنان آسر ياسين وأشرف عبد الباقي ومي عز الدين ودياب وآخرون

وكانت مي عز الدين، انقطعت خلال الفترة الماضية، عقب الوعكة الصحية التي أصبتها بعد صدمة رحيل والدتها في نوفمبر الماضي، وعلى أثرها دخلت الفنانة مي عز الدين المستشفى.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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