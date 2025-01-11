مشاهير العرب - قائمة مسلسلات رمضان 2025.. منافسة قوية بين 20 عملا دراميا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 04:42 مساءً - مسلسلات رمضان 2025.. تفصلنا أيام قليلة، على بدء شهر رمضان الكريم 2025، وتساءل الكثير من المواطنين، عن خريطة مسلسلات رمضان 2025، التي من المقرر أن يتم عرضها خلال هذا الموسم، حيث تتنوع المسلسلات، التي تُعرض ما بين الكوميدي والأكشن والدراما الاجتماعية.

مسلسلات رمضان 2025

وفي هذا الصدد، تستعرض كلمتك، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص قائمة مسلسلات رمضان 2025، وذلك من خلال خدمة شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من خلال السطور التالية:

مسلسل الحلانجي

مسلسل الحلانجي من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وبطولة محمد رجب، محمد لطفي، عبير صبري، محمود قابيل، آيتن عامر، أحمد وفيق، وغيرهم من الفنانين، وإنتاج ممدوح شاهين.

مسلسل كامل العدد 3

يشارك في بطولة مسلسل كامل العدد 3 النجمان دينا الشربيني وشريف سلامة بدورَي ليلى وأحمد، ويعود عدد من النجوم الشباب مثل حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، لينا صوفيا، سيليا محمد سعد، ومالك عماد.كما يضم أيضًا النجمتين القديرتين إسعاد يونس وميمي جمال. المسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، وتأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر.

مسلسل العتاولة 2

يواصل أبطال مسلسل العتاولة الملحمة التي بدأوها في الجزء الأول، ويشارك في بطولته أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، فريدة سيف النصر، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبد الله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل المداح 5

كان الموسم الأول لمسلسل المداح في رمضان 2021، ويدور حول "صابر المداح" الذي تربى على يد شيخ وصار متدينا ومحبوبا، ولكن وقع على عاتقه مواجهة الجن وتحجيم أفعاله، ومن المقرر أن يستكمل في الموسم الخامس للمسلسل محاولات التصدي للجن، ومن المتوقع أن يضم مسلسل المداح 5 أبطال آخرين، فبخلاف حمادة هلال، يستعد خالد الصاوي وغادة عادل للانضمام إلى المسلسل، ويشترك معهم حنان سليمان وخالد سرحان وأحمد بدير ودنيا عبد العزيز، ويستمر أحمد سمير فرج في إخراج المسلسل والتأليف لأمين جلال.

مسلسل حكيم باشا

- يعرض مسلسل «حكيم باشا» ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولى، منذر رياحنة، والمسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين.

مسلسل وتقابل حبيب

- يعرض مسلسل «وتقابل حبيب» ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيرى.

مسلسل شهادة معاملة أطفال

- يعرض مسلسل «شهادة معاملة أطفال» ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة محمد هنيدي، نهى عابدين، محمود حافظ، وسما إبراهيم، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج وائل فرج.

مسلسل فهد البطل

ينتمي مسلسل فهد البطل، إلى نوعية الدراما الشعبية من بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، كارولين عزمي، يارا السكري، لوسي، صفوة، محمود البزاوي، حجاج عبد العظيم، أحمد ماجد، عصام السقا، صفاء الطوخي، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

مسلسل الغاوي

- يعرض مسلسل «الغاوي» ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج ماندو العدل.

مسلسل لام شمسية

- يعرض مسلسل «لام شمسية» ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى.

مسلسل جاني في المنام

- يعرض مسلسل «جاني في المنام» ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة نيلي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، والمسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.

مسلسل ولعة ومفتاح

- يعرض مسلسل «ولعة ومفتاح» ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة أحمد مالك، طه الدسوقي، والمسلسل من إخراج شادي عبد السلام.

مسلسل ظلم المصطبة

- يعرض مسلسل «ظلم المصطبة» ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحي عبد الوهاب، بسمة، والمسلسل من تأليف أحمد فوزى صالح، وإخراج هانى خليفة.

مسلسل أثينا

- يعرض مسلسل «أثينا» ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة ريهام حجاج، نبيل عيسى، ومحمود قابيل، والمسلسل من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.

مسلسل مذكرات نشال

- يعرض مسلسل «مذكرات نشال» ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، ركين سعد، صدقي صخر، وحاتم صلاح، والمسلسل من إخراج حسام على.

مسلسل عايشة الدور

- يعرض مسلسل «عايشة الدور» ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ثروت، سما إبراهيم، والمسلسل من تأليف وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل الكابتن

- يعرض مسلسل «الكابتن» ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، والمسلسل من تأليف أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني.

مسلسل قهوة المحطة

- يعرض مسلسل «قهوة المحطة» ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة هالة صدقي، انتصار، أحمد غزى، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري.

مسلسل حسبة عمري

- يعرض مسلسل «حسبة عمري» ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة روجينا، عمرو عبد الجليل، نادين، والمسلسل من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح.

مسلسل عقبال عندكم

- يعرض مسلسل «عقبال عندكم» ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، والمسلسل من تأليف أحمد سعد وإخراج علاء إسماعيل.

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