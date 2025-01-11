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متحدث الحكومة: نستهدف الوصول إلي 30 مليون سائح أجنبي سنويا (فيديو) - أخبار كلمتك

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متحدث الحكومة: نستهدف الوصول إلي 30 مليون سائح أجنبي سنويا (فيديو) - أخبار كلمتك

متحدث الحكومة: نستهدف الوصول إلي 30 مليون سائح أجنبي سنويا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 07:06 مساءً - أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم الانتهاء من كل الأعمال داخل المتحف المصري الكبير باستثناء بعض اللمسات البسيطة داخل متحف مراكب الشمس، وسيتم الانتهاء منها خلال الفترة القريبة المقبلة، بخلاف أعمال التطوير بالمنطقة المحيطة.

 

جسر المتحف المصري الكبير والأهرامات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "جار العمل على الانتهاء من الجسر الذي يربط بين المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات".
 

زيادة أعداد السائحين 

ولفت: نستهدف الوصول إلي 30 مليون سائح أجنبي سنويا خلال السنوات المقبلة، وافتتاح المتحف المصري الكبير سيساهم في تحقيق المستهدف.
 

وكان قد تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي الحالي لجميع مكونات الأعمال الجارية بالمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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