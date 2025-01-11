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دمشق وبيروت تتفقان على استرداد جميع المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية - أخبار كلمتك

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دمشق وبيروت تتفقان على استرداد جميع المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية - أخبار كلمتك

دمشق وبيروت تتفقان على استرداد جميع المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 07:06 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية السورية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن التوصل إلى اتفاق مع بيروت حول استرداد كافة المعتقلين السوريين بالسجون اللبنانية، خلال زيارة وفد لبناني لدمشق برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.

 المعتقلون السوريون في السجون اللبنانية


وقالت الخارجية السورية  في بيانها: "استقبلنا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، وكان اللقاء إيجابيا تناولنا فيه مواضيع هامة تصب في صالح البلدين".


وأشارت الخارجية السورية في بيانها إلى أن "هذه الزيارة تأتي تتويجا للدور العربي الداعم للشعب السوري على كل الصعد، وتعزيزا للعلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، فسوريا ولبنان جاران، وتربط بينهما أواصر ثقافية واجتماعية، وإن استقرار سوريا سينعكس إيجابا على لبنان وكذلك الحال بالنسبة للوضع في سوريا".

زيارة وفد لبناني لدمشق برئاسة رئيس الحكومة

وأضافت: "لقد تناقشنا مع الأشقاء عن أهمية دور سوريا في تعزيز المواقف العربية ودعم الاستقرار والأمن في المنطقة، وأكدنا بأن سوريا اليوم ستنطلق بعزيمة أبنائها نحو إعادة البناء في كافة المجالات، فقد خلف لنا النظام السابق دولة منهارة ونظاما مؤسساتيا باليا".

وأكدت أنه "تم الاتفاق على استرداد كافة المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وتأمين الحدود من الجانبين، والتعاون في ملف مكافحة المخدرات. إضافة إلى متابعة قضية العهد المالية المفقودة للسوريين في البنوك اللبنانية، وتشكيل لجان مشتركة على كافة المستويات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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