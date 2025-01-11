مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. كزبرة يعود للتريند بعد مشاركته في مسلسل الغاوي لـ أحمد مكي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 03:47 مساءً - كزبرة.. أعلن كزبرة، عن مشاركته في مسلسل الغاوي بجانب النجم أحمد مكي، الذي من المقرر أن يعرض في الماراثون الرمضاني المقبل 2025، مما جعله في صدارة التريند خلال هذه الآونة.

كزبرة يشارك في مسلسل الغاوي

تعاقد الفنان أحمد بحر الشهير بـ كزبرة في مسلسل الغاوي بجانب الفنان أحمد مكي المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني القادم 2025، ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده، خلال الأيام القليلة المقبلة.

تفاعل العديد من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي مع مطرب المهرجانات «كزبرة» فور إعلان مشاركته في مسلسل «الغاوي» بطولة الفنان أحمد مكي، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «طالما كزبرة هيشارك يبقى المسلسل أكيد هيكون حلو عشان هو بيعرف يضحك الجمهور»، «طيب حلو كده هنسمع المسلسل وخاصة أنه ميكس بينه وبين أحمد مكي»، وكذلك: «هو ممكن يكون كوميدي زي الكبير أوي يبقى كده تحفة».

أحداث مسلسل «الغاوي»

تدور أحداث مسلسل الغاوي في إطار 15 حلقة، حول شخصية رجل من منطقة شعبية يدعى «شمس»، يجسدها مكي، الذي يتعرض لظلم شديد يغير مسار حياته بشكل جذري، ومع مرور الوقت، يتحول شمس إلى بطل شعبي في نظر أهله وأبناء منطقته، بعد أن يواجه التحديات والضغوطات التي تعرض لها، ليصبح قدوة للكثيرين ضمن أحداث العمل.

أبطال مسلسل «الغاوي»

يشارك في بطولة مسلسل الغاوي عدد من النجوم البارزين بجوار أحمد مكي، منهم عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد كمال، أحمد بدير، ولاء الشريف، مطرب المهرجانات كزبرة.

آخر أعمال كزبرة

أعلن الفنان كزبرة عن خوضه أولى بطولاته المطلقة في السينما من خلال فيلم «أوفر سايز»، بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤخرا في فيلم الحريفة بجزأيه الأول والثاني، وشارك كزبرة صور له أثناء تعاقد على العمل السينمائي الجديد وعلق عليها، قائلا: «توكلنا على الله استنونا في الصيف الجاي، فيلم أوڤر سايز، شخصية عماد البطيئ، خطوة مهمة جداً مكنتش هقدر أخدها من غير دعم أخواتي وإيمانكم بيا ويا رب يعجبكم، إنتاج طارق الجنايني وإخراج كريم سعد، وتأليف إياد صالح».