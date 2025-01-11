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مشاهير العرب - «مش عايزه اشتغل».. فيفي عبده تثير الجدل حول رغبتها في الاعتزال - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «مش عايزه اشتغل».. فيفي عبده تثير الجدل حول رغبتها في الاعتزال - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «مش عايزه اشتغل».. فيفي عبده تثير الجدل حول رغبتها في الاعتزال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 03:47 مساءً - تصدرت الفنانةفيفي عبده، التريند علي مواقع التواصل الاجتماعي، و محركات البحث جوجل، بعد ما ظهرت في بودكاست و أثارت دهشة جمهورها، بسبب تفكيرها في الاعتزال والابتعاد عن الحياة الفنية.

وصدمت فيفي عبده، جمهورها بالحديث، عن تفكيرها في اعتزال الفن، في بودكاست «كلام عائلي»، لأنها ترغب في الاستمتاع بحياتها مع أبنائها وأحفادها.

وتحدثت فيفي عبده عن العديد من المراحل المهمة في حياتها الشخصية والفنية.

أبرز تصريحات فيفي عبده

- الله يكون في عون الزوجة الثانية، مش عارفة ازاي بتستحمل أنا لو مكانها مقدرش، إلا كرامتي.

- الراجل أناني لما يحب، واللي جاي يتجوزني، عارف أني فيفي عبده وميناقشنيش في ده.. هو عارف أخلاقي.

- أنا بناتي محترمين، واخترتلهم أبهات محترمين ربنا يبارك فيهم.

- طالعة من 3 ابتدائي، يعني مبعرفش اكتب اسمي، لكن عندي شهادة الحياة ودي صعبة ومهمة.

- الجمهور بالنسبالي حاجة مهمة أوي، وبقالي 4 سنين بعيدة عن الميديا.

- عايزة افضل وقت أكبر مع أبنائي وأحفادي، انا مبقتش عايزة اشتغل.

- كنت بحب كل اللي اتجوزتهم حبيتهم، مقدرش أعيش مع حد مبحبوش.

- أنا كنت بضرب لكن عمري ما ضربت ولادي.

اعتزال فيفي عبده
فيفي عبده

تصريحات فيفي عبدة

تحدثت فيفي عبده، عن علاقتها بوالدتها التي أثرت بشكل كبير في تكوين شخصيتها، وقالت: «أمي كانت بتضربني قدام المخرجين»، مشيرة إلى أن هذه التجارب ساعدتها على أن تكون أكثر قوة وصلابة في حياتها الشخصية والمهنية.

وعلى الصعيد الفني، تواصل فيفي عبده تصوير مسلسلها الجديد «العتاولة»، الذي سيُعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2025، ويشاركها البطولة نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، ونسرين أمين، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.

فيفي عبده

آخر اعمال الفنان فيفي عبده

آخر ظهور لفيفي عبده في الدراما كان من خلال مسلسل «شغل في العالي»، الذي عُرض في رمضان 2022، وشاركتها البطولة الفنانة شيرين رضا، وكان من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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