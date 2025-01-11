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مناقشة وتوقيع رواية "إبحار بلا نهاية" في مكتبة ديوان - أخبار كلمتك

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مناقشة وتوقيع رواية "إبحار بلا نهاية" في مكتبة ديوان - أخبار كلمتك

مناقشة وتوقيع رواية "إبحار بلا نهاية" في مكتبة ديوان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 02:15 مساءً - تنظم مكتبة ديوان فرع الزمالك، حفل توقيع ومناقشة رواية “إبحار بلا نهاية" للكاتب والروائي نعيم صبري، وذلك في تمام السابعة من مساء غدا الأحد الموافق 12 يناير الجاري. 

ويشارك في الأمسية مع الكاتب نعيم صبري لمناقشة روايته، الناقد مصطفى الطيب. 

رواية إبحار بلا نهاية 

ومن أجواء الرواية: في عالم يكتنفه الحنين إلى الماضي، يأخذنا نعيم صبري في رحلة شيقة عبر زمن لم يعد له وجود. في رواية  إبحار بلا نهاية، نتابع قصة ماجد، الذي يعود بنا إلى أوائل السبعينيات في ليبيا، حيث تتشابك خيوط الحياة بينه وبين الشاب المصري أدهم، الطموح الذي يسعى إلى النجاح والتحقق.
تتألق الرواية بصور حية تعكس حياة الطبقة الوسطى منذ نهاية الخمسينيات، وكيف أثرت الأزمات المتلاحقة على مصائر أبنائها. يمر أدهم بتجارب مؤلمة ومغامرات مثيرة، تبدأ من مرافقته لبائعات الهوى، مرورًا بزواجه من أرملة ألمانية، وصولًا إلى اكتشافه عالم العرب المهاجرين.
لكن في قلب القصة يكمن صراعٌ أعمق: نكسة 67 وتأثيراتها التي تجبر أدهم على البحث عن فرصة جديدة في ليبيا.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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