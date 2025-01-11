مسلسلات رمضان 2025، مؤلفون يشاركون بأكثر من عمل درامي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 12:00 مساءً -

يشهد سباق رمضان 2025، مشاركة بعض المؤلفين بأكثر من عمل درامي، منوعين بين الأكشن والكوميدي، والكلاسيكي، وفي مقدمة المؤلفين محمود حمدان الذى يخوض السباق بعملين من أهم الأعمال، أولهم مسلسل "فهد البطل" الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي.

وتدور أحداث المسلسل في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، والعمل مكون من 30 حلقة، بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفوة، والعمل من إخراج محمد عبد السلام.

والمسلسل الثاني الذى يشارك به المؤلف الشاب محمود حمدان هو مسلسل "الحلانجي" الذى يقوم ببطولته الفنان محمد رجب، ويلعب خلاله شخصية نصاب، يقوم بعدد من عمليات النصب على رجال الأعمال، إلى أن يقع في عدد من المشاكل، ومطارات بعض رجال الشرطة له.

ويشارك في العمل كل من آيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، والعمل من إخراج معتز حسام.

مهاب طارق بين "جاني في المنام وولاد الشمس"



بعملين مختلفين يشارك المؤلف مهاب طارق في مسلسلات رمضان 2025، وأولهم مسلسل "ولاد الشمس" الذى يتناول في أحداثه قصة حياة شابين تربوا في دار أيتام، ويتعرضان للعديد من المشاكل بعد تركهم دار الأيتام، والعمل من أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، جلا هشام، معتز هشام، والمسلسل فكرة الفنان أحمد مالك، إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، والمنتج هاني عبدالله، إخراج شادي عبدالسلام.

أما العمل الثاني هو مسلسل "جاني في المنام" الذى تقوم ببطولته الفنانة نيللى كريم، ويشاركها ثلاثة نجمات وهن روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي وهو من إخراج محمد شاكر خضير، والعمل مكون من 15 حلقة فقط.



محمد سليمان عبد المالك بين الكوميديا وشباب امرأة

ويشارك الكاتب محمد سليمان عبدالملك بمسلسل شهادة معاملة اطفال الذى يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي، ويلعب خلاله شخصية محامِ يدافع عن حقوق الإنسان، ويتسلل للعمل بعض الكوميديا التي اعتاد هنيدي على تقديمها في أعماله، ويشارك في بطولته كل من محمد ثروت والكوميديان محمود حافظ والفنانة أسماء إبراهيم، الفنانة نهي صالح، الفنانة جيهان خليل، صبري فواز ونهى عابدين، والعمل من إخراج وائل فرج.

والعمل الثاني هو "شباب امرأة" حيث يقوم محمد سليمان عبدالملك بإعادة كتابة فيلم "شباب امرأة" في عمل درامي، تقدمه الفنانة غادة عبدالرازق، والعمل من إخراج أحمد حسن.

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