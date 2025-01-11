وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مقديشو تستضيف الاجتماع الثلاثي المقبل بين مصر والصومال وإريتريا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مقديشو تستضيف الاجتماع الثلاثي المقبل بين مصر والصومال وإريتريا - أخبار كلمتك

بحضور وزير الأوقاف.. الثقافة تختتم الأسبوع المكثف للشباب بحلايب وشلاتين - أخبار كلمتك

بحضور وزير الأوقاف.. الثقافة تختتم الأسبوع المكثف للشباب بحلايب وشلاتين - أخبار كلمتك

سعر اليورو في البنوك بتعاملات اليوم السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

سعر اليورو في البنوك بتعاملات اليوم السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: استثمار الوقت في العمل أفضل طريق للنجاح - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: استثمار الوقت في العمل أفضل طريق للنجاح - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: حالة وحيدة أتمنى فيها الحصول على المركز الأول - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: حالة وحيدة أتمنى فيها الحصول على المركز الأول - أخبار كلمتك

كرة اليد، تعرف على قائمة الشرف لمنتخبات المونديال - أخبار كلمتك

كرة اليد، تعرف على قائمة الشرف لمنتخبات المونديال - أخبار كلمتك

في غياب محمد صلاح، نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول وأكرينجتون ستانلي - أخبار كلمتك

في غياب محمد صلاح، نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول وأكرينجتون ستانلي - أخبار كلمتك

وزير الرياضة يشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بإيطاليا - أخبار كلمتك

وزير الرياضة يشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بإيطاليا - أخبار كلمتك

طلاب الصف الرابع الابتدائي بالقاهرة: "امتحان العربي كان سهل وحلو" (فيديو) - أخبار كلمتك

طلاب الصف الرابع الابتدائي بالقاهرة: "امتحان العربي كان سهل وحلو" (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

قيادي حوثي يتهم نجل شقيق زعيم الحوثيين بتقييد الحريات ومحاولة اعتقاله في صنعاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
قيادي حوثي يتهم نجل شقيق زعيم الحوثيين بتقييد الحريات ومحاولة اعتقاله في صنعاء - أخبار كلمتك

قيادي حوثي يتهم نجل شقيق زعيم الحوثيين بتقييد الحريات ومحاولة اعتقاله في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 11 يناير 2025 02:32 مساءً - كلمتك/خاص:

قال القيادي الحوثي حسين الاملحي:‏قال اطلع فيديو كلمنا او وضح لنا ايش حصل برداع يااملحي قلت معنا 1000 اعلامي يطلعو يتكلمو هذة الايام برد خلني اتقرص العافية.
واضاف: لاعد ادي كلمة كذا ولاكذاك ماتعجب الفندم علي حسين بدرالدين الحوثي ويرسل طقومه يحبسوني انا مسكين بعد حالي حيا الله حن قد بين اخرج السبعين ولي مقاطع له شهر ونص!!

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

وفاة مأذون مديرية الصعيد في شبوة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق