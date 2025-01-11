قيادي حوثي يتهم نجل شقيق زعيم الحوثيين بتقييد الحريات ومحاولة اعتقاله في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 11 يناير 2025 02:32 مساءً - كلمتك/خاص:
قال القيادي الحوثي حسين الاملحي:قال اطلع فيديو كلمنا او وضح لنا ايش حصل برداع يااملحي قلت معنا 1000 اعلامي يطلعو يتكلمو هذة الايام برد خلني اتقرص العافية.
قال القيادي الحوثي حسين الاملحي:قال اطلع فيديو كلمنا او وضح لنا ايش حصل برداع يااملحي قلت معنا 1000 اعلامي يطلعو يتكلمو هذة الايام برد خلني اتقرص العافية.
واضاف: لاعد ادي كلمة كذا ولاكذاك ماتعجب الفندم علي حسين بدرالدين الحوثي ويرسل طقومه يحبسوني انا مسكين بعد حالي حيا الله حن قد بين اخرج السبعين ولي مقاطع له شهر ونص!!
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