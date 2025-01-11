شكا مواطنون من قيام مجهولين بتفتيش جوالات عدد من مرتادي ساحل في عدن
وقال مواطنون:بساحل الحسوة والترابي يقوم مجهولين بتفتيش مرتادي الساحل واذا لم يعثروا على شيء يقومون باجبارهم على فتح جوالاتهم ويقومون بتفتيشها ويتطفلون على خصوصياتهم.
مسلحون يقومون بامر صادم بحق مرتادي ساحل في عدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 11 يناير 2025 03:28 مساءً - كلمتك/خاص:
شكا مواطنون من قيام مجهولين بتفتيش جوالات عدد من مرتادي ساحل في عدن
شكا مواطنون من قيام مجهولين بتفتيش جوالات عدد من مرتادي ساحل في عدن
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