محافظ الجيزة يفتتح أسواق اليوم الواحد بالمنيرة الغربية وكرداسة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 05:56 مساءً - افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم السبت أسواق اليوم الواحد الجديدة بحي المنيرة الغربية ومركز كرداسة، استكمالًا لسلسلة الأسواق التي نفذتها محافظة الجيزة، بالتعاون مع الجهات المعنية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.



واشار محافظ الجيزة إلى أن الأسواق تأتي في إطار خطة التوسع في إنشاء المنافذ السلعية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة أقل عن مثيلاتها في الأسواق العامة.



سوق اليوم الواحد بالمنيرة الغربية

وأشار النجار ان سوق اليوم الواحد الاول يقع امام مساكن البراجيل بحي المنيرة الغربية ويشارك فيه حوالي ٣٠ عارضا وشركة، والثاني بجوار ديوان مركز ومدينة كرداسة ويشارك فيه حوالي ٢٠ عارضا وشركة ويضم السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم والأسماك والدواجن والملابس وسوف يتم انتظام انعقادها يوم السبت من كل أسبوع دوريًا لتحقيق أقصي استفادة للمواطنين.



حرص المحافظ علي تفقد باكيات العارضين والوقوف علي جودة السلع المقدمة للمواطنين والأسعار ونسب التخفيضات.



وصرح المحافظ " هدفنا التوسع في إقامة الأسواق والمنافذ السلعية لزيادة المعروض امام المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة "، حيث وجه محافظ الجيزة رئيس حي المنيرة الغربية ومدينة كرداسة برفع كفاءة النظافة بمحيط وداخل السوق بشكل دوري.



كما وجه المحافظ بتقديم كافة سبل الدعم لاستمرار انعقاد السوق بصورة منتظمة وتذليل كافه العقبات أمام الشركات والجهات المشاركة وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه السوق في الأحياء التي يتم تنظيمه بها وإقبال المواطنين عليه نظرًا لأهميته في إتاحة السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مناسبة لخدمة مواطني أحياء العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة.



وتدعو محافظة الجيزة المواطنين بزيارة أسواق اليوم الواحد للحصول علي كافه احتياجاتهم بأسعار مناسبة في إطار خطة الدولة لتوفير السلع الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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