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بن سلمان يتحدث عن اختراقات كبيرة داخل هيكل الحوثيين ويؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

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بن سلمان يتحدث عن اختراقات كبيرة داخل هيكل الحوثيين ويؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

بن سلمان يتحدث عن اختراقات كبيرة داخل هيكل الحوثيين ويؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 11 يناير 2025 06:02 مساءً - كلمتك/خاص

نشر الصحفي خالد سلمان منشوراً تناول فيه تطورات مثيرة تتعلق بتفجيرات غامضة استهدفت قيادات حوثية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، التي وصفت الوضع بأن "القيادات الحوثية تتساقط على الطرقات كالذباب".

وأشار سلمان إلى أن الحوثيين يعيشون حالة من الفزع والارتباك، حيث شنت الجماعة حملات اعتقالات واسعة في دوائرها الضيقة، بحثاً عن جواسيس واختراقات محتملة داخل بنيتها السياسية والتنظيمية والعسكرية. وأضاف أن الحوثيين أصدروا أوامر لقياداتهم بالبقاء في مناطق محصنة تحت الأرض، ومغادرة صنعاء إلى مناطق جبلية أكثر أماناً، لتجنب الاستهدافات المتزايدة.

وأوضح سلمان أن وزير الدفاع الإسرائيلي أعلن، الجمعة، عزم إسرائيل على ملاحقة القيادات الحوثية، مؤكداً أن "يد إسرائيل الطويلة ستصل إليهم ولن يفلتوا من العقاب". كما أشار إلى تصريحات مشابهة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي تدل على أن الخطة الإسرائيلية دخلت حيز التنفيذ على الأرض.

وذكر سلمان أن هناك توجه إسرائيلي لتوسيع نطاق القصف بالتوازي مع مطاردة وتصفية القيادات الحوثية. وبالعودة لما نشرته "معاريف"، تساءل سلمان عما إذا كانت هناك اختراقات كبيرة داخل الهيكل القيادي الحوثي تشبه العملية التي استهدفت حزب الله، متسائلاً أيضاً عن الوسائل المستخدمة التي جعلت الصحيفة تؤكد أن قيادات الحوثي تتساقط بهذه الكثافة.

واختتم خالد سلمان منشوره بالإشارة إلى أن إسرائيل لن تفصح عن أسماء الأهداف المحققة حتى تصل إلى "الجائزة الكبرى": رأس عبد الملك الحوثي.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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