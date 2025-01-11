النسي يفجرها ويعلن: نقل تجربة حضرموت إلى عدن هو حل هذا الامر - أخبار كلمتك

أكد العميد خالد النسي أن الجنوبيين يعانون من أكاذيب وشعارات خادعة لم تحقق أي نتائج ملموسة في ظل استمرار فشل وفساد قيادات المشهد الجنوبي. وأشار النسي إلى أن الوضع الحالي الذي تعيشه المحافظات الجنوبية، وخاصة عدن، يتطلب خطوات جادة ومستوحاة من تجربة أبناء حضرموت.

وأوضح النسي أن أبناء حضرموت نجحوا في السيطرة على أراضيهم ووقف عبث اللصوص، داعياً أبناء المحافظات الجنوبية الأخرى، وخاصة عدن، إلى اتخاذ نفس النهج لتحسين أوضاعهم. وشدد على أن استمرار الصمت والتخاذل لن يؤدي إلا إلى زيادة المعاناة يوماً بعد يوم، مؤكداً أن الشكوى وحدها لن تُجدي نفعاً في مواجهة الفساد واللصوصية.

وختم النسي حديثه بالتأكيد على أهمية التحرك الفعلي والعمل الجاد من قبل أبناء الجنوب لاستعادة حقوقهم وحماية مناطقهم من العبث والفساد الذي يهدد مستقبلهم.