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النسي يفجرها ويعلن: نقل تجربة حضرموت إلى عدن هو حل هذا الامر - أخبار كلمتك

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النسي يفجرها ويعلن: نقل تجربة حضرموت إلى عدن هو حل هذا الامر - أخبار كلمتك

النسي يفجرها ويعلن: نقل تجربة حضرموت إلى عدن هو حل هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 11 يناير 2025 05:23 مساءً - كلمتك/خاص

أكد العميد خالد النسي أن الجنوبيين يعانون من أكاذيب وشعارات خادعة لم تحقق أي نتائج ملموسة في ظل استمرار فشل وفساد قيادات المشهد الجنوبي. وأشار النسي إلى أن الوضع الحالي الذي تعيشه المحافظات الجنوبية، وخاصة عدن، يتطلب خطوات جادة ومستوحاة من تجربة أبناء حضرموت.

وأوضح النسي أن أبناء حضرموت نجحوا في السيطرة على أراضيهم ووقف عبث اللصوص، داعياً أبناء المحافظات الجنوبية الأخرى، وخاصة عدن، إلى اتخاذ نفس النهج لتحسين أوضاعهم. وشدد على أن استمرار الصمت والتخاذل لن يؤدي إلا إلى زيادة المعاناة يوماً بعد يوم، مؤكداً أن الشكوى وحدها لن تُجدي نفعاً في مواجهة الفساد واللصوصية.

وختم النسي حديثه بالتأكيد على أهمية التحرك الفعلي والعمل الجاد من قبل أبناء الجنوب لاستعادة حقوقهم وحماية مناطقهم من العبث والفساد الذي يهدد مستقبلهم.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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