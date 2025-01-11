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الأرصاد يتوقع طقساً بارداً على هذه المدن - أخبار كلمتك

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الأرصاد يتوقع طقساً بارداً على هذه المدن - أخبار كلمتك

الأرصاد يتوقع طقساً بارداً على هذه المدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 11 يناير 2025 12:17 مساءً - كلمتك/ خاص

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أن يكون الطقس بارداً وبارداً نسبياً في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع طقساً بارداً أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

وأشار إلى أن الطقس قد يكون بارداً نسبياً إلى بارد في مرتفعات غرب الجوف، جنوب وغرب مأرب، إب، الضالع، لحج وأبين وكذلك هضاب وصحارى شبوة، حضرموت والمهرة.

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 3.8 في ذمار وعمران، 4.8 في صنعاء، 9.4 في إب.

ونبه المركز قاطني المرتفعات الجبلية الآنفة الذكر خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر والمزارعين من آثار برودة الطقس

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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