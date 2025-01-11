منال عوض: تشغيل 305 مجمعات خدمات حكومية والانتهاء من 292 مشروع أسواق ومواقف ونقاط إطفاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 02:45 مساءً - عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعًا موسعًا اليوم السبت مع مسئولي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالوزارة بحضور الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة وفريق عمل الوحدة، وذلك في إطار متابعتها المستمرة لسير العمل بالملفات الرئيسية للوزارة.

وتم خلال الاجتماع استعراض مجمل تفاصيل موقف المبادرة الرئاسية خاصة فيما يتعلق بالتكليفات والمهام المنوطة بوزارة التنمية المحلية.

تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية

حيث تابعت وزيرة التنمية المحلية مع فريق العمل الموقف التفصيلي لاستلام وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية التي تم انشائها في إطار المرحلة الأولى للمبادرة والبالغ عددها ٣٣٢ مجمعًا، حيث تم بالفعل تأثيث وتشغيل ٣٠٥ مجمعات منها، وجاري التنسيق لاستكمال التجهيزات التكنولوجية والوصول لمستوى التشغيل الكامل للمجمعات.

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع الوحدة المركزية لحياة كريمة بالوزارة موقف تشغيل مشروعات المبادرة الرئاسية

كما اطلعت الدكتورة منال عوض على إجراءات معاينة مقار الوحدات المحلية بقرى المرحلة الثانية للمبادرة والتي سيتم تطويرها لتصبح مجمعات حكومية تقدم الخدمات الإجرائية التي يحتاجها المواطن بنفس الآليات التي تعمل بها المجمعات في المرحلة الأولى للمبادرة حيث تم الانتهاء من المعاينة الإنشائية لعدد ٤٣٧ وحدة محلية تخدم ١٦٦٧ قرية.

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية الموقف التفصيلي لتنفيذ وتشغيل مشروعات الأسواق ومواقف سيارات الأجرة ونقاط الإطفاء والبالغ عددها ٣٥١ مشروعا باستثمارات حوالي ١.٨ مليار جنيه، حيث تم الإشارة إلى نهو ٢٩٢ مشروع منها وتشغيل ٧٢ مشروعا وجاري نهو تشغيل باقي المشروعات بالكامل قبل نهاية العام المالي الجاري.

كما تابعت الدكتورة منال عوض تنفيذ توجيهاتها للوحدة المركزية للمبادرة بشأن سرعة التنسيق مع المحافظات ووزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني لرفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية بإجمالي ١٢٣ ألف منزل بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية.

حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية سرعة تدقيق الأرقام الخاصة بالمنازل المطلوب رفع كفاءتها وحشد كافة الجهود علي أرض المحافظات من رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتنفيذ هذه الأعمال.

وخلال الاجتماع شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية استمرار التنسيق مع شركاء التنمية وآليات التمويل بالوزارة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية بالقرى الجاري تطويرها، خاصة التعاون الجاري مع برنامج الغذاء العالمي والذي تم من خلاله تشكيل وتدريب فرق محلية للتنمية الاقتصادية، ووجهت الدكتورة منال عوض بتكثيف ضخ قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية وبرنامج " مشروعك" في القرى المستهدفة لخلق فرص عمل مستدامة ودعم المشروعات القائمة.

وخلال الاجتماع تابعت الدكتورة منال عوض موقف توفير الأراضي المطلوبة لمشروعات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية، بعد نجاح الوزارة والمحافظات في توفير كافة قطع الأراضي المطلوبة للمرحلة الأولى بإجمالي ٥٥٤٥ قطعة، كما تم بالفعل إتاحة ٤٩٠٢ قطعة بقرى المرحلة الثانية جاري معاينتها فنيا من جهات التنفيذ، وتم بالفعل اعتماد ١٤١٠ قطع لمحطات معالجة ورفع الصرف الصحي.

وقد حرصت وزيرة التنمية المحلية على تقديم الشكر لفريق عمل الوحدة المركزية لحياة كريمة بالوزارة على جهودهم التي بذلوها خلال الفترة الماضية، ووجهتهم نحو الاستمرار في بذل مزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة وصولا لتحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية التي ستغير وجه الحياة بقري الريف المصري وستشكل نقلة نوعية في حياة ٥٨ مليون مصري وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

ووجهت الدكتورة منال عوض، الوحدة المركزية للمبادرة بسرعة التنسيق مع الوزارة والجهات المعنية لتذليل أي معوقات أو تحديات تواجه أعمال تنفيذ باقي المشروعات المخططة في قرى المبادرة للانتهاء منها، مشيرة إلى أهمية متابعة تشغيل كافة المشروعات التي تم إنشاؤها وبصفة خاصة الأسواق والمواقف والمجمعات الخدمات الحكومية واستفادة المواطنين منها.

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