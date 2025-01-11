شروط الحصول على قرض بضمان وعاء ادخاري في بنك القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 02:35 مساءً - السبت 11/يناير/2025 - 02:27 م 1/11/2025 2:27:37 PM

كشف بنك القاهرة عن شروط الحصول على قرض بضمان وعاء ادخارى.

وأوضح مسئولون بنك القاهرة أن شروط الحصول على قرض بضمان وعاء ادخارى (للشهادات) كالتالي:

السن: من ٢١ عاما بدون حد أقصى

الحد الأقصى لقيمة القرض 90 % من القيمة الاسمية للشھادة

الحد الأدنى لقيمة القرض 5.000 جم

معدل العائد:

2% أعلى من سعر العائد الدائن للوعاء الادخاري وبحد أدنى 25% (Tharwa elect)

2.5% أعلى من سعر العائد الدائن للوعاء الادخاري وبحد أدنى 25% (Tharwa prime)

3% أعلى من سعر العائد الدائن للوعاء الادخاري وبحد أدنى 25% (Tharwa )

3.5% أعلى من سعر الفائدة الدائن للوعاء الادخاري وبحد أدنى 25% (Mass)

فيما عدا شهادات جولد السنوية مدة القرض: الحد الأدنى ٦ اشھر - الحد الأقصى لمدة القرض 120 شهر- دون ربطها بالمدة المتبقية للشهادة؛ وذلك لشهادات جولد السنوية مع امكانية التعامل فى حالة الاقتراض على أساس قسط (شهري – ربع سنوي – سنوي).

شهادات الأفراد الطبيعيين: بالعملة المحلية فيما عدا الشهادات التي لا يجوز الاقتراض بضمانها الشهادات

الشهادات المبرمة للعملاء القصر: يمكن للولى الطبيعى الاقتراض بموجب الشهادات المبرمة للعملاء القصر مع مراعاة أن تاريخ الاستحقاق سن البلوغ القانوني للقاصر.

كل أنواع الشهادات فيما عدا

شهادات أمان المصريين – تأمين جماعي

شهادة أمان المصريين – غير مغطاة تأمينا:

شهادات أمان المصريين – 3 سنوات

مدة القرض: الحد الأدنى ٦ أشھر - الحد الأقصى لمدة القرض 120 شهرا- دون ربطها بالمدة المتبقية للشهادة.

شروط قرض شهادة البريمو دايموند

"السن: من ٢١ عام بدون حد أقصى

الحد الأدنى لقيمة القرض 80 % من القيمة الاسمية للشھاده والحد الاقصى 90 %

معدل العائد المطبق 2% أعلى من سعر العائد الدائن للوعاء الإدخاري وبحد أدنى 24%

الحد الأدنى لمدة القرض مدة الشهاده الضامنة.

الحد الأقصى لمدة القرض 120 شهرا.

وحول ماهية المستندات المطلوبة للحصول على القرض فهي كالآتي:

"صورة بطاقة الرقم القومى السارية.

طلب وعقد التمويل الشخصى.

نموذج إقرار وتعھد الشھادات.

إقرار رهن الشهادات.



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