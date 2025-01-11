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شروط الحصول على قرض بضمان وعاء ادخاري في بنك القاهرة - أخبار كلمتك

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شروط الحصول على قرض بضمان وعاء ادخاري في بنك القاهرة - أخبار كلمتك

شروط الحصول على قرض بضمان وعاء ادخاري في بنك القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 02:35 مساءً - السبت 11/يناير/2025 - 02:27 م 1/11/2025 2:27:37 PM

بنك القاهرة
بنك القاهرة

كشف بنك القاهرة عن شروط الحصول على قرض بضمان وعاء ادخارى.

وأوضح مسئولون بنك القاهرة أن شروط الحصول على قرض بضمان وعاء ادخارى (للشهادات) كالتالي: 
السن: من ٢١ عاما بدون حد أقصى
الحد الأقصى لقيمة القرض 90 % من القيمة الاسمية للشھادة
الحد الأدنى لقيمة القرض 5.000 جم
معدل العائد: 
2% أعلى من سعر العائد الدائن للوعاء الادخاري وبحد أدنى 25% (Tharwa elect) 
2.5% أعلى من سعر العائد الدائن للوعاء الادخاري وبحد أدنى 25% (Tharwa prime) 
3% أعلى من سعر العائد الدائن للوعاء الادخاري وبحد أدنى 25% (Tharwa ) 
3.5% أعلى من سعر الفائدة الدائن للوعاء الادخاري وبحد أدنى 25% (Mass) 
فيما عدا شهادات جولد السنوية مدة القرض: الحد الأدنى ٦ اشھر - الحد الأقصى لمدة القرض 120 شهر- دون ربطها بالمدة المتبقية للشهادة؛ وذلك لشهادات جولد السنوية مع امكانية التعامل فى حالة الاقتراض على أساس قسط (شهري – ربع سنوي – سنوي). 
شهادات الأفراد الطبيعيين: بالعملة المحلية فيما عدا الشهادات التي لا يجوز الاقتراض بضمانها الشهادات  
الشهادات المبرمة للعملاء القصر: يمكن للولى الطبيعى الاقتراض بموجب الشهادات المبرمة للعملاء القصر مع مراعاة أن تاريخ الاستحقاق سن البلوغ القانوني للقاصر.
كل أنواع الشهادات فيما عدا 
شهادات أمان المصريين – تأمين جماعي 
شهادة أمان المصريين – غير مغطاة تأمينا: 
شهادات أمان المصريين – 3 سنوات  
مدة القرض: الحد الأدنى ٦ أشھر - الحد الأقصى لمدة القرض 120 شهرا- دون ربطها بالمدة المتبقية للشهادة.
شروط قرض شهادة البريمو دايموند
"السن: من ٢١ عام بدون حد أقصى
الحد الأدنى لقيمة القرض 80 % من القيمة الاسمية للشھاده والحد الاقصى 90 %  
معدل العائد المطبق 2% أعلى من سعر العائد الدائن للوعاء الإدخاري وبحد أدنى 24%
الحد الأدنى لمدة القرض مدة الشهاده الضامنة.
الحد الأقصى لمدة القرض 120 شهرا.
وحول ماهية المستندات المطلوبة للحصول على القرض فهي كالآتي:
"صورة بطاقة الرقم القومى السارية.
طلب وعقد التمويل الشخصى.
نموذج إقرار وتعھد الشھادات.
إقرار رهن الشهادات.
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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