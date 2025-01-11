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أسعار الألماس في تعاملات اليوم السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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أسعار الألماس في تعاملات اليوم السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أسعار الألماس في تعاملات اليوم السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 01:05 مساءً - الألماس، يعرف الألماس بأنه معدن الأثرياء وكذلك يعرف بقسوته وصلابته الفائقة، بل ويعتبر من أقسى المواد الموجودة على سطح الأرض، ولذلك فإن كلمة Diamond مشتقة من الكلمة اليونانية القديمة "أداماس" وتعني الصلابة والقسوة.

وتستعرض “كلمتك” أسعار الألماس اليوم السبت الموافق 11 يناير 2025، حيث سجل وزن 1 قيراط  من الألماس نحو 38,268.50 جنيها. 

اقرا التالى: أرخص خواتم الألماس في الصاغة، تبدأ من 8 آلاف جنيه

 

اخر تحديث لاسعار الالماس - كلمتك
اخر تحديث لاسعار الالماس - كلمتك

 

الألماس واحدة من أهم الصناعات العالمية

وتعد تجارة الماس واحدة من أهم الصناعات العالمية التي تتميز بالقيمة العالية والتأثير الاقتصادي الكبير، يُستخدم الماس في صناعة المجوهرات الفاخرة والأدوات الصناعية، مما يجعله مادة ذات طلب واسع النطاق، كما تتسم هذه التجارة بالتحكم الكبير من قبل أسواق عالمية كبرى مثل بورصة الماس في بلجيكا، حيث تلعب دورًا محوريًا في تحديد أسعاره. 

كما ان المستهلك يعرف جيدا كيف يشتري الذهب، وكذلك أوزانه وأسعاره ومصنعيته، لكنه لا يعرف الكثير حول صناعة الألماس، وكذلك سعره ونوعه وأنواع القطعيات التي تؤثر على سعره.

 

كيف يقاس الألماس؟

الألماس لا يقاس بالجرام مثل الذهب، وإنما يقاس بالقيراط، وكل جرام يقابله في الوزن 5 قراريط، وسعر قيراط الألماس له عوامل تتحكم فيه مثل اللون والقطعية والحجم وكذلك الوزن ودرجة النقاوة واللمعان. 

كما أن عدد الأحجار في كل قيراط أيضا من العوامل التي نحكم بها على الألماس، فهناك مائة حجر وزنهم قيراط واحد، وهناك حجر واحد يزن قيراطا، وكلما كان الحجر أكبر ارتفع السعر، مع مراعاة العوامل الأخرى مثل القطعية واللون والشوائب به.

مشغولات من الالماس - كلمتك 
مشغولات من الألماس - كلمتك 

خاتم ذهب دائرة عيار 18 قيراط مزين بالألماس 

 جاء سعر خاتم ذهب دائرة عيار 18 قيراط مزين بالألماس بسعر 9068 جنيها. 

مشغولات من الالماس
مشغولات من الالماس

 

أسورة ذهب دائرة عيار 18 قيراط مزين بالألماس 

 جاء سعر أسورة ذهب دائرة عيار 18 قيراط مزين بالألماس بسعر 9523 جنيها. 

اسورة الماس 
اسورة الماس 

 

 

خاتم ذهب ستيتمنت عيار 18 قيراط مزين بالألماس 

وجاء سعر خاتم ذهب دائرة عيار 18 قيراط مزين بالألماس بسعر 8.515 جنيها. 

مشغولات من الالماس - كلمتك 
مشغولات من الالماس - كلمتك 

 

 

خاتم ذهب دائرة عيار 18 قيراط مزين بالألماس 

وجاء سعر خاتم ذهب دائرة عيار 18 قيراط مزين بالألماس بسعر 11.668 جنيها. 

 

 الالماس - كلمتك 
 الألماس - كلمتك 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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