عاجل:مجزرة كبيرة للحوثيين في البيضاء ودمار مروع للمنازل وسقوط ضحايا(اخر المستجدات) - أخبار كلمتك

تعرضت مليشيا الحوثي لمجزرة كبيرة بقيفه في محافظة البيضاء قبل قليل.



وشن الحوثيين ‏منذ الصباح هجوما من عدة اتجاهات على حنكة الـ مسعود في انساق متتالية ‏كل نسق قرابة 50 طقم ومدرعة ودبابه ‏مسنودين بالقصف المدفعي والمسيرات.



حيث ‏تمكنت المليشيات من الدخول إلى اجزاء من القرية ولكن تمت محاصرتهم قبل قليل واحراق مايقارب 20طقم وعربه

‏وعدد كبير من القتلى.



وتسبب القصف الحوثي بمقتل عدد من الأطفال والنساء ‏

وانسحب الحوثيين من المنطقة عقب تعرضها لكمين.



و‏تشارك في المعركة كتائب بدر الذي يقودها عبدالخالق الحوثي حيث مصيره مجهول.



واكدت المصادر بان ‏الدمار في المنازل كبير ويتم تفجيرها من خلال المسيرات.

