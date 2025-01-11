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عاجل:مجزرة كبيرة للحوثيين في البيضاء ودمار مروع للمنازل وسقوط ضحايا(اخر المستجدات) - أخبار كلمتك

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عاجل:مجزرة كبيرة للحوثيين في البيضاء ودمار مروع للمنازل وسقوط ضحايا(اخر المستجدات) - أخبار كلمتك

عاجل:مجزرة كبيرة للحوثيين في البيضاء ودمار مروع للمنازل وسقوط ضحايا(اخر المستجدات) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 11 يناير 2025 02:52 مساءً - كلمتك/خاص:

تعرضت مليشيا الحوثي لمجزرة كبيرة بقيفه في محافظة البيضاء قبل قليل.


وشن الحوثيين ‏منذ الصباح هجوما من عدة اتجاهات على حنكة الـ مسعود في انساق متتالية ‏كل نسق قرابة 50 طقم ومدرعة ودبابه ‏مسنودين بالقصف المدفعي والمسيرات.


 حيث ‏تمكنت المليشيات من الدخول إلى اجزاء من القرية ولكن تمت محاصرتهم قبل قليل واحراق مايقارب 20طقم وعربه

‏وعدد كبير من القتلى.


وتسبب القصف الحوثي بمقتل عدد من الأطفال والنساء ‏

وانسحب الحوثيين من المنطقة عقب تعرضها لكمين.


و‏تشارك في المعركة كتائب بدر الذي يقودها عبدالخالق الحوثي  حيث مصيره مجهول.


واكدت المصادر بان ‏الدمار في المنازل كبير ويتم تفجيرها من خلال المسيرات.
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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