عاجل:مجزرة كبيرة للحوثيين في البيضاء ودمار مروع للمنازل وسقوط ضحايا(اخر المستجدات) - أخبار كلمتك

تعرضت مليشيا الحوثي لمجزرة كبيرة بقيفه في محافظة البيضاء قبل قليل.
وشن الحوثيين منذ الصباح هجوما من عدة اتجاهات على حنكة الـ مسعود في انساق متتالية كل نسق قرابة 50 طقم ومدرعة ودبابه مسنودين بالقصف المدفعي والمسيرات.
حيث تمكنت المليشيات من الدخول إلى اجزاء من القرية ولكن تمت محاصرتهم قبل قليل واحراق مايقارب 20طقم وعربه
وعدد كبير من القتلى.
وتسبب القصف الحوثي بمقتل عدد من الأطفال والنساء
وانسحب الحوثيين من المنطقة عقب تعرضها لكمين.
وتشارك في المعركة كتائب بدر الذي يقودها عبدالخالق الحوثي حيث مصيره مجهول.
واكدت المصادر بان الدمار في المنازل كبير ويتم تفجيرها من خلال المسيرات.
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