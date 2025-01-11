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دينا فؤاد تواصل تصوير مسلسل "حكيم باشا" وتقدم شخصية جديدة ومختلفة - أخبار كلمتك

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دينا فؤاد تواصل تصوير مسلسل "حكيم باشا" وتقدم شخصية جديدة ومختلفة - أخبار كلمتك

دينا فؤاد تواصل تصوير مسلسل "حكيم باشا" وتقدم شخصية جديدة ومختلفة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 05:46 مساءً - تواصل حاليا النجمة دينا فؤاد تصوير مشاهدها في مسلسل "حكيم باشا" مع النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث يعد المسلسل من أبرز الأعمال المرتقبة على الخريطة الرمضانية لهذا الموسم.

 

تفاصيل مشاركة دينا فؤاد بدراما رمضان 2025

وتقدم دينا فؤاد في مسلسل "حكيم باشا" دورًا جديدًا ومختلفًا تمامًا عن أدوارها السابقة، مما يجعلها مفاجأة الموسم الرمضاني، خاصة وأن العمل يدور فى إطار درامى صعيدى،  وتظهر دينا تبعا لسياق الأحداث بشخصية ذات طابع خاص، تتسم بالتحدي والعمق، ما يجعلها محط اهتمام جمهورها الذي اعتاد على تنوع أدائها فى الأعمال الدرامية.

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ويعد هذا الدور خطوة جديدة في مشوار دينا فؤاد الفني، حيث تسعى دائما لتقديم شخصية فنية تختلف تمامًا عن الأدوار التي قدمتها في السنوات الأخيرة.

وأعربت دينا فؤاد فى تصريحات لها عن سعادتها بالتعاون مع النجم الكبير مصطفى شعبان، مؤكدة أنها متحمسة للغاية لهذا العمل، وأنها بذلت جهدًا كبيرًا في التحضير للشخصية التي تقدمها، متمنية أن يحظى العمل باستحسان الجمهور في رمضان 2025.

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ومسلسل «حكيم باشا» بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، محمد نجاتي، ميدو عادل، هاجر الشرنوبي، تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكانت النجمة دينا فؤاد قد حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، وتم تكريمها بمهرجان الأفضل وتصدرت تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد تألقها اللافت في فعاليات مهرجان الأفضل لعام 2024، حيث تم تكريمها على نجاحها فى مسلسل "حق عرب" والذى تم عرضه رمضان الماضى، وقد جذبت إطلالتها المبهرة الأنظار، مما جعلها حديث السوشيال ميديا، كما حققت نجاحا كبيرا بمسلسل حق عرب والذى عرض رمضان الماضى، وتصدرت تريند موقع "إكس" تويتر سابقا، مرتين، واحتل هاشتاج "#دينا فؤاد" المركز الأول في قائمة الأكثر تداولا، واحدثت جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، واستطاعت دينا فؤاد أن تتفوق على نفسها بأداء مميز، وأكدت على نجوميتها المطلقة وأنها فنانة موهوبة تمتلك مقومات النجومية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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