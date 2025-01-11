«التعليم» تكشف حقيقة إلزام استلام الطالب نفس النموذج في كل امتحان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 02:46 مساءً - امتحانات الثانوية العامة 2025.. أجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على كافة الأسئلة الواردة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025 عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

إتلاف ورقة البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2025

وردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على السؤال الوارد لها من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، وجاء السؤال كالتالي: «ماذا يحدث في حالة إتلاف ورقة البابل شيت»، «وهل يحق للطالب استبدال الورقة بامتحانات الثانوية العامة 2025.

تظليل الإجابات في امتحانات الثانوية العامة بشكل صحيح

وردًا على هذا السؤال، أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يجب على الطالب التركيز جيدًا في الامتحان، للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت، والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة بالامتحانات في حدود دائرة الإجابة فقط، ويجب تظليل الإجابات بشكل كامل.

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2025

كما ورد سؤال للوزارة «هل يلتزم الطالب تأدية امتحانات الثانوية العامة 2025 بنفس رقم النموذج في كافة الامتحانات والمواد»، وأكدت الوزارة أنه يمكن للطالب الحصول على نماذج مختلفة في كل امتحان.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025

وأكدت الوزارة، أن امتحانات الثانوية العامة 2025 تحتوي على نفس الأسئلة ولكن الفرق هو ترتيب الأسئلة فقط، وعلى الطالب التدقيق في تظليل رقم النموذج بشكل صحيح في البيانات.

موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 في شهر يونيو المقبل، على أن يتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 خلال الأيام المقبلة.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024-2025

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.