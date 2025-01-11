تعرف على البيان الصادر بالسماح بمرور قواطر وفود كهرباء عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 11 يناير 2025 06:02 مساءً - البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمشايخ القبائل والمناصب والشخصيات الاجتماعية وممثلي القوى السياسية والمجتمعية بدعوة من حلف قبائل حضرموت

بسم الله الرحمن الرحيم

انطلاقًا من المسؤولية التاريخية والوطنية تجاه حضرموت وأبنائها، واستشعارًا للواجب المشترك الذي يجمع كافة أطياف المجتمع الحضرمي في هذه المرحلة الدقيقة، انعقد الاجتماع الاستثنائي الذي دعا إليه حلف قبائل حضرموت يوم السبت، الموافق 2025/01/11م، بحضور مشايخ القبائل والمناصب والشخصيات الاجتماعية وممثلي القوى السياسية والمجتمعية، لتدارس الوضع الراهن ومناقشة مستجدات الساحة على ضوء إعلان مجلس القيادة الرئاسي عن خطة الاستجابة لمطالب حضرموت.

وفي أجواء سادها الشعور بالمسؤولية والحرص على وحدة الكلمة، تم التأكيد على أن حقوق حضرموت واستحقاقاتها هي غايتنا وهدفنا الذي لا تراجع عنه، وأن مسار تحقيق الحكم الذاتي يمثل الخيار الذي يحقق تطلعات أبناء المحافظة في إدارة شؤونهم بأنفسهم بعيدًا عن أي شكل من أشكال التبعية أو الإقصاء.

خرج الاجتماع بعدد من النقاط والتوصيات التي تعبّر عن تطلعات المجتمع الحضرمي، وتضع الخطوط العريضة للمرحلة القادمة بما يخدم حضرموت وأهلها، ويعزز استقرارها وأمنها، ويدفع بها نحو مستقبل يليق بحجم مكانتها التاريخية وثرواتها.



1- تمكين حضرموت وابنائها سياسيا واداريا وخدميا وعسكريا يتحقق بإقرار الحكم الذاتي وهو غايتنا وهدفنا ولا تنازل عنه.

2- الترحيب بشأن بيان مجلس القيادة الرئاسي بمضمون خطة الاستجابة لمطالب حضرموت المعلن عنها.

3- أيدينا ممدودة للتفاهم حول ترتيب آلية لتنفيذ وتطبيق المعالجات المشمولة في البيان الرئاسي لضمان تحقيق ذلك والاستفادة منه وبانتظار تحديد مضامين الخطوة التالية.

4- تشكيل لجان من الكوادر المتخصصة بحضرموت لإعداد وتجهيز التصورات التنفيذية بما ورد في البيان كلا وفق اختصاصه.

5- التحقيق في وقائع الفساد المتعلقة بتهريب النفط الخام والعبث بثروات حضرموت.

6- التحقيق وكشف الجهة التي نفذت الهجوم على موقع حلف قبائل حضرموت في غرب المكلا مساء الاحد بتاريخ 2025/01/05 م واشراكنا في لجان التحقيق وإعلان نتائجها للرأي العام.

7- السلطة الحالية بالمحافظة التي كان لها دور واضح ضد هذه الاستحقاقات والمطالب وعملت بكل ما تملك على افشالها وإلحاق الضرر بها والقائمين عليها لا يعقل ان تكون مسؤولة عن التنفيذ ولا نقبل اشراكها حفاظا على المنجزات وتنفيذها بالشكل الذي يخدم المجتمع ويخلق علاقة صحية مع الدولة المركزية.

8- نسمح بمرور مخصص النفط الخام الخاص لكهرباء عدن مؤقتا لمدة لا تتجاوز أسبوعين تبدأ من تاريخ يوم غد الأحد بتاريخ :2025/01/12م كحسن نية للمضي في تنفيذ ما ورد في البيان الرئاسي.

9- تبقى مواقع حلف قبائل حضرموت المنتشرة في عموم حضرموت قائمة واي مساس بها ورجالها سيعتبر عمل تصعيدي معادي سيقابل بتصعيد مضاد.

10- سرعة وقف الملاحقات وإلغاء الأوامر القهرية التي صدرت بحق عدد من رجالات الحلف.

11- الإشادة بالدور الوطني والمسؤول الذي تقوم به قوات النخبة الحضرمية في حماية أمن حضرموت واستقرارها وحرصها على تجنب أي صراعات داخلية قد تؤثر على وحدة الصف الحضرمي كما نثمن موقفها الرافض للتصادم مع إخوانهم المدافعين عن حقوق حضرموت المرابطين في مواقع الشرف في مختلف أرجاء المحافظة.

12- نثمن ونقدر دور قيادة التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة على تفهمهم الموقف وجهودهم الداعمة للوصول الى هذه المرحلة المتقدمة من استحقاقات حضرموت.

صادر عن الاجتماع الاستثنائي بهضبة حضرموت

صباح السبت 11 يناير 2025م

منطقة العليب - هضبة حضرموت