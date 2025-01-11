خريطة سقوط الأمطار اليوم السبت 11 يناير 2025.. هل تصل القاهرة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 02:31 مساءً - حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم السبت 11 يناير 2025، بسبب انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار الغزيرة على كافة محافظات، بداية من المحافظات الساحلية لتصل إلى القاهرة الكبرى.

حالة الطقس الآن

وأوضحت الهيئة، حالة الطقس الآن في مصر، مشيرة إلى يسود طقس معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

وأكدت الأرصاد على استمرار فرص الأمطار قائمة على مناطق متفرقة من شمال البلاد تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وكشفت عن خريطة سقوط الأمطار اليوم، لافتة إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء وقد تمتد إلى مناطق من شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

يسود اليوم السبت طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد.

أما عن حالة الطقس ليلاً، توقعت الهيئة أن يسود طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم السبت 11 يناير 2025

درجات الحرارة اليوم السبت 11 يناير 2025 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 19 11 العاصمة الإدارية 20 10 6 أكتوبر 19 10 بنها 18 11 دمنهور 18 11 وادي النطرون 19 10 كفر الشيخ 18 10 المنصورة 18 11 الزقازيق 19 11 شبين الكوم 18 10 طنطا 18 10 دمياط 20 12 بورسعيد 20 13 الإسماعيلية 21 10 السويس 21 11 العريش 20 07 رفح 19 07 رأس سدر 21 11 نخل 19 04 كاترين 13 -01 الطور 21 10 طابا 21 06 شرم الشيخ 23 13 الإسكندرية 19 09 العلمين 18 09 مطروح 19 10 السلوم 20 09 سيوة 19 08 رأس غارب 23 12 الغردقة 24 14 سفاجا 25 14 مرسى علم 24 14 شلاتين 25 17 حلايب 24 17 أبو رماد 25 15 رأس حدربة 24 17 الفيوم 20 10 بني سويف 20 09 المنيا 20 06 أسيوط 20 07 سوهاج 21 08 قنا 22 09 الأقصر 22 10 أسوان 23 11 الوادي الجديد 24 10 أبو سمبل 23 11