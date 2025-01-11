الرياضة - 02:31 - مشاهدة مباراة ليفربول واكرينجتون ستانلي بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 02:31 مساءً - بث مباشر مباراة ليفربول واكرينجتون ستانلي، اليوم السبت، الموافق 11 من شهر يناير الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الدور الثالث «الـ 64، من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وأكرينجتون ستانلي، في كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم، عند تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «آنفيلد» معقل كتيبة آرني سلوت.

مشاهدة مباراة ليفربول وأكرينجتون ستانلي في كأس الاتحاد الإنجليزي بث مباشر

يحتضن ملعب «آنفيلد» مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، أمام نظيره أكرينجتون ستانلي، وذلك في دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم 2024-2025.

ويسعى فريق ليفربول لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية في الموسم الجاري، حيث يتصدر الريدز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بالإضافة إلى تصدره مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا «تشامبيونزليج».

وستكون مباراة اليوم، فرصة للمدرب الهولندي آرني سلوت، لإراحة العديد من لاعبي ليفربول وعدم الدفاع بهم بالتشكل الأساسي، ومن بينهم نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح.

بث مباشر مباراة ليفربول وأكرينجتون ستانلي في كأس الاتحاد الإنجليزي

وتقدم كلمتك لقرائها ومتابعيها الأعزاء بث مباشر لـ مباراة ليفربول ضد أكرينجتون ستانلي، اليوم السبت، الموافق 11 من شهر يناير الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الدور الثالث «الـ 64، من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد أكرينجتون ستانلي، في كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم، عند تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «آنفيلد» معقل كتيبة آرني سلوت.