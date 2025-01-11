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وزير الإسكان يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 02:31 مساءً - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بمنظومة ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والري وشبكات المرافق بالعاصمة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والجهاز، وذلك خلال جولته اليوم السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول الاجتماع، منظومة مياه الشرب بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تتكون المرحلة الأولى من المشروع من المأخذ على نهر النيل، وروافع للمياه، ومحطة خزانات 5 بطاقة إجمالية 1.5 مليون م3 يوم، وكذا الخطوط الناقلة للمياه بقطر 2200 مم، وبطول حوالي 48 كم للخط الواحد، والمرحلة الأولى من محطة تنقية المياه بالعاصمة بطاقة 400 ألف م3 /يوم من إجمالي الطاقة التصميمية للمحطة والتي تبلغ 1.5 مليون م3/يوم، وخطوط المياه المرشحة من محطة التنقية إلى داخل العاصمة الإدارية الجديدة والمقسمة إلى 3 قطاعات بأقطار مختلفة.

كما تناول الاجتماع، المشروعات الدائمة والعاجلة بمنظومة الصرف الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تشمل المشروعات الدائمة محطة معالجة الصرف الصحي بالعاصمة الإدارية مرحلة أولى بطاقة 250 ألف م3/يوم، وخطوط الصرف الرئيسية قطر 3400 مم حتى محطة المعالجة، وخط الصرف الرئيسي أقطار 2250مم - 2500مم - 3000 مم» من العاصمة وحتى خطوط الصرف 3400 مم، بينما يعتمد الحل العاجل «المؤقت" على مجموعة من الروافع».

وتطرق الاجتماع، إلى منظومة الري الدائمة والعاجلة للمسطحات الخضراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بجانب استعراض موقف عدد من مشروعات المرافق والطرق بعدة مناطق شرق وغرب الطريق الإقليمي بنطاق العاصمة.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من المشروعات الخدمية بحي R3، بجانب التطرق لمشروع الحدائق المركزية «النهر الأخضر»، حيث تعد منطقة الحدائق المركزية أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثاني أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وتوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات.

ووجه وزير الإسكان بالالتزام بالتوقيتات الخاصة بالتوريدات للمشروعات، ووضع الخطط العاجلة للانتهاء من الأعمال وفقًا للتوقيتات المحددة، بالإضافة إلى ضغط الأعمال وعقد اجتماعات دورية مع الشركات المنفذة لمراجعة الموقف الخاص بها، على أن تعقد الاجتماعات بشكل أسبوعي بين مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركات المنفذة لدفع عجلة العمل، ومراجعة المناطق التي تتطلب تعديلات بالخطوط.

كما وجه وزير الإسكان بمراجعة الأراضي التي تم تخصيصها للمشروعات الخدمية ودفع الأعمال بها، ودفع العمل بالطريق المؤدي للحي R2، ومراجعة أعمال الإنارة به.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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