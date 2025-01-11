تداول 51 ألف طن بضائع متنوعة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 02:25 مساءً - أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتلاحظ نشاطًا ملحوظا في تداول الشاحنات والبضائع.



ووصول 30 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 51000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1379 شاحنة و110 سيارات، حيث شملت حركة الواردات 37000 طن بضائع، 725 شاحنة و101 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 14000 طن بضائع، 654 شاحنة و9 سيارات.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة RUI SU PANG على متنها 30000 طن الومنيوم قادمة من السعودية كما يستقبل ثلاث سفن أخرى وهي دليلة، الحرية وسينا بينما تغادر السفينتين أمل وAlcudia Express، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي امل، القاهرة وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهي سينا، دليلة والحرية ، كما تم تداول 4100 طن بضائع و480 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الأربع وهي عمان، بريدج، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2525 راكبا بموانيها.



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