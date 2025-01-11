وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مقديشو تستضيف الاجتماع الثلاثي المقبل بين مصر والصومال وإريتريا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مقديشو تستضيف الاجتماع الثلاثي المقبل بين مصر والصومال وإريتريا - أخبار كلمتك

بحضور وزير الأوقاف.. الثقافة تختتم الأسبوع المكثف للشباب بحلايب وشلاتين - أخبار كلمتك

بحضور وزير الأوقاف.. الثقافة تختتم الأسبوع المكثف للشباب بحلايب وشلاتين - أخبار كلمتك

سعر اليورو في البنوك بتعاملات اليوم السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

سعر اليورو في البنوك بتعاملات اليوم السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: استثمار الوقت في العمل أفضل طريق للنجاح - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: استثمار الوقت في العمل أفضل طريق للنجاح - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: حالة وحيدة أتمنى فيها الحصول على المركز الأول - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: حالة وحيدة أتمنى فيها الحصول على المركز الأول - أخبار كلمتك

كرة اليد، تعرف على قائمة الشرف لمنتخبات المونديال - أخبار كلمتك

كرة اليد، تعرف على قائمة الشرف لمنتخبات المونديال - أخبار كلمتك

في غياب محمد صلاح، نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول وأكرينجتون ستانلي - أخبار كلمتك

في غياب محمد صلاح، نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول وأكرينجتون ستانلي - أخبار كلمتك

وزير الرياضة يشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بإيطاليا - أخبار كلمتك

وزير الرياضة يشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بإيطاليا - أخبار كلمتك

طلاب الصف الرابع الابتدائي بالقاهرة: "امتحان العربي كان سهل وحلو" (فيديو) - أخبار كلمتك

طلاب الصف الرابع الابتدائي بالقاهرة: "امتحان العربي كان سهل وحلو" (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزيرة التضامن تترأس اجتماعًا مع رئيستي القومي للمرأة ومجلس الأشخاص ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزيرة التضامن تترأس اجتماعًا مع رئيستي القومي للمرأة ومجلس الأشخاص ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تترأس اجتماعًا مع رئيستي القومي للمرأة ومجلس الأشخاص ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 10:20 صباحاً - ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا ضم الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول الاجتماع مناقشة تنسيق الجهود بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك عددًا من الموضوعات التي فيها نوع من التشارك بين تلك الجهات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الفترة الماضية شهدت تنسيقا وتعاونا بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من القضايا مما كان له أثر كبير في تحقيق نتائج ملموسة في مواجهة عدد من التحديات المشتركة، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو التشبيك والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق خدمة أفضل للمواطن المصري.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالدور الكبير الذي يلعبه المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في خدمة القضايا الاجتماعية والملفات المشتركة مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات لتحقيق أثر إيجابي على الصعيدين المحلي والدولي في ملفات تنمية الأسرة وقضايا الطفولة والمرأة وكبار السن وذوي الإعاقة وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

انطلاق امتحانات الترم الأول لطلاب "أبناؤنا في الخارج" لجميع الصفوف - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق