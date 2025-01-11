مشاهير العرب - كريم فهمي يوجه رسالة لصناع «سنو وايت» قبل عرضه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 02:51 مساءً - وجه النجم كريم فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» رسالة لصناع فيلم «سنو وايت» المقرر انطلاقته بدور العرض السينمائية في الفترة المقبلة خلال الساعات القليلة الماضية.

وفي هذا السياق، شارك كريم فهمي عبر حسابه على «إنستجرام» البوستر التشويقي لفيلم «سنو وايت»، موجها رسالته لصناع العمل قائلا: «مبروك لجميع صناع العمل المحترم».

ومن المقرر، انطلاقة فيلم «سنو وايت» الذي يعد البطولة الأولى لمريم شريف في 15 يناير الجاري، وتدور قصته في إطار درامي كوميدي عن "إيمان"، شابة مصرية قصيرة القامة التي تسعى إلى تحقيق حلمها بالحب والزواج، لكنها تواجه الصعوبات بسبب معايير الجمال التقليدية، ولذلك تلجأ إلى مواقع التعارف عبر الإنترنت لتتمكن من التعبير عن نفسها بحرية، وفي الوقت ذاته، تصارع من أجل المساعدة فى إتمام زواج أختها.

آخر أعمال كريم فهمي

ومن ناحية أخرى، يستعد كريم فهمي للمشاركة في مسلسل «وتقابل حبيب»، بالتعاون مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

مسلسل وتقابل حبيب

قامت الشركة المنتجة للعمل باختيار اسم «وتقابل حبيب» بشكل مبدئي، ومن المقرر بدء التصوير في منتصف شهر أكتوبر المقبل، والعمل من إنتاج شركة سينرجي.

ويعد مسلسل وتقابل حبيب، هو التعاون الثاني لـ ياسمين عبد العزيز، مع الكاتب عمرو محمود ياسين، بعد أن نجحا معًا في مسلسل «ونحب تاني ليه»، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، كما يشاركها في بطولة العمل الفنان كريم فهمي.