مشاهير العرب - بالبخور والقرآن.. طقوس يسرا قبل بدء التصوير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 05:02 مساءً - يسرا.. أصبحت الفنانة يسرا، في صدارة تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما استعادت المخرجة شيرين عادل، ذكريات تعاونها معها في مسلسل «أين قلبي».

شيرين عادل تستعيد ذكرياتها مع يسرا

روت المخرجة شيرين عادل، خلال لقائها في برنامج «بالخط العريض» مع إيمان أبو طالب الذي يعرض على شاشة قناة الحياة عن طقوس يسرا قبل بدء التصوير.

وقالت شيرين عادل: «هي من الناس اللي بتحب تيجي الصبح تعمل بخور، لازم نبخر البلاتوه ونقعد نقرأ قرآن».

وتابعت شيرين عادل: «كانت كل فترة تجيب لنا أكل، تعمل عزومة كبيرة جدا تجيب أكل من البيت ونقعد كلنا ناكل مع بعض، كانت بتعمل جو حلو أوي في البلاتوه».

آخر أعمال للفنانة يسرا

آخر أعمال النجمة يسرا، مسرحية «ملك والشاطر»، التي قدمتها مع النجم أحمد عز، والتي عادت من خلالها للمسرح بعد غياب حوالي 20 عامًا، ونالت المسرحية صدى واسع ونجاحًا كبيرًا منذ طرحها للمرة الأولى.