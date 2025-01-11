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مشاهير العرب - بالبخور والقرآن.. طقوس يسرا قبل بدء التصوير - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بالبخور والقرآن.. طقوس يسرا قبل بدء التصوير - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بالبخور والقرآن.. طقوس يسرا قبل بدء التصوير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 05:02 مساءً - يسرا.. أصبحت الفنانة يسرا، في صدارة تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما استعادت المخرجة شيرين عادل، ذكريات تعاونها معها في مسلسل «أين قلبي».

شيرين عادل تستعيد ذكرياتها مع يسرا

روت المخرجة شيرين عادل، خلال لقائها في برنامج «بالخط العريض» مع إيمان أبو طالب الذي يعرض على شاشة قناة الحياة عن طقوس يسرا قبل بدء التصوير.

وقالت شيرين عادل: «هي من الناس اللي بتحب تيجي الصبح تعمل بخور، لازم نبخر البلاتوه ونقعد نقرأ قرآن».

وتابعت شيرين عادل: «كانت كل فترة تجيب لنا أكل، تعمل عزومة كبيرة جدا تجيب أكل من البيت ونقعد كلنا ناكل مع بعض، كانت بتعمل جو حلو أوي في البلاتوه».

يسرا
يسرا

آخر أعمال للفنانة يسرا

آخر أعمال النجمة يسرا، مسرحية «ملك والشاطر»، التي قدمتها مع النجم أحمد عز، والتي عادت من خلالها للمسرح بعد غياب حوالي 20 عامًا، ونالت المسرحية صدى واسع ونجاحًا كبيرًا منذ طرحها للمرة الأولى.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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