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 تشيلسي يفوز على موركامب بخماسية في  كأس الاتحاد الإنجليزي - أخبار كلمتك

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 تشيلسي يفوز على موركامب بخماسية في  كأس الاتحاد الإنجليزي - أخبار كلمتك

 تشيلسي يفوز على موركامب بخماسية في  كأس الاتحاد الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 07:21 مساءً - فاز فريق تشيلسي علي فريق موركامب سيتي الذى يلعب فى الدرجة الثانية بخماسية نظيفة في دور الـ 64 بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الحالي علي ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

 

مباراة تشيلسي وموركامب

وانهي البلوز سلسلة من أربع مباريات بلا فوز حيث لم يحقق تشيلسي أي فوز منذ فوزه 2-1 على برينتفورد قبل نحو شهر، مع التعادل ضد إيفرتون وكريستال بالاس بالإضافة إلى الهزائم أمام فولهام وإيبسويتش لرجال ماريسكا.

وكان تشكيل تشيلسي بدأ مباراة موركامب في كأس الاتحاد الإنجليزي بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: فيليب يورجينسين

في خط الدفاع: ريس جيمس، توسين، ديساسي، فييجا.

في خط الوسط: لافيا، نكونكو، فيليكس.

في خط الهجوم: جورج، نيتو، جويو.

 


بينما جاء تشكيل موركامبي أمام تشيلسي كالاتى:

بورجوين، هندري، وايت، ستوت، إدواردز، ويليامز، توليت، داكرز، توتوندا، سونجو، جونز.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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