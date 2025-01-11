الزمالك بالأبيض في مواجهة بلاك بولز (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 02:55 مساءً - عقد في الثانية ظهر اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض" القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين سيرتدي حارس المرمى القميص الرمادي والشورت الأسود.



وفي المقابل سيرتدي فريق بلاك بولز زيه باللون الأزرق الكامل، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر.

حضر الاجتماع الفني من الزمالك، عمرو أبو العز المدير الإداري وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب مسؤولي بطل موزمبيق، بالإضافة إلى مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها غدا الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز غدا الأحد في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز

تنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز في مجموعات الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يفوز على أبو قير للأسمدة

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره أبو قير للأسمدة بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت على إستاد القاهرة الدولي، يوم الخميس الماضي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

مباراة الزمالك في دور الـ 16 بكأس مصر

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره مودرن سبورت في دور الـ16.

وكان مودرن سبورت قد نجح في تحقيق الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين ليتأهل إلى دور الـ16 من كأس مصر.

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