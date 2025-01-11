مراكز الطب الرياضي تبدأ في إجراء الفحوصات الطبية لجميع الرياضيين - أخبار كلمتك

مراكز الطب الرياضي تبدأ في إجراء الفحوصات الطبية لجميع الرياضيين - أخبار كلمتك

مسلحون يقومون بامر صادم بحق مرتادي ساحل في عدن - أخبار كلمتك

مسلحون يقومون بامر صادم بحق مرتادي ساحل في عدن - أخبار كلمتك

عاجل:الرئيس العليمي يتدخل ويوجه بشحنة عاجلة للنفط لكهرباء عدن - أخبار كلمتك

عاجل:الرئيس العليمي يتدخل ويوجه بشحنة عاجلة للنفط لكهرباء عدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل انطلاقها.. مروة أنور تكشف عن تفاصيل مسرحية «البقاء للأصيع» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل انطلاقها.. مروة أنور تكشف عن تفاصيل مسرحية «البقاء للأصيع» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - غدًا.. قصور الثقافة تختتم عروض نوادي المسرح الإقليمي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - غدًا.. قصور الثقافة تختتم عروض نوادي المسرح الإقليمي - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مقديشو تستضيف الاجتماع الثلاثي المقبل بين مصر والصومال وإريتريا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مقديشو تستضيف الاجتماع الثلاثي المقبل بين مصر والصومال وإريتريا - أخبار كلمتك

بحضور وزير الأوقاف.. الثقافة تختتم الأسبوع المكثف للشباب بحلايب وشلاتين - أخبار كلمتك

بحضور وزير الأوقاف.. الثقافة تختتم الأسبوع المكثف للشباب بحلايب وشلاتين - أخبار كلمتك

سعر اليورو في البنوك بتعاملات اليوم السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

سعر اليورو في البنوك بتعاملات اليوم السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: استثمار الوقت في العمل أفضل طريق للنجاح - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: استثمار الوقت في العمل أفضل طريق للنجاح - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الأزهر: الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج سنة نبوية مستحبة ولا وجه لإنكارها أو وصفها بالبدعة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الأزهر: الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج سنة نبوية مستحبة ولا وجه لإنكارها أو وصفها بالبدعة - أخبار كلمتك

الأزهر: الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج سنة نبوية مستحبة ولا وجه لإنكارها أو وصفها بالبدعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 02:11 مساءً - أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الاحتفاء والاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج سنة نبوية مستحبة لسيرة قدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا وجه لإنكارها، أو وصفها بالبدعة.

وقال الأزهر، في بيان، اليوم السبت، إن رحلة الإسراء والمعراج من معجزات الرسول التي أيد الله فيها عبده ورسوله، وأراه من آياته الكبرى، ودعاه وقربه، كما أنها كانت تسلية ومواساة له بعد عام فقد فيه الزوجة الرؤوم والعم الناصر، وأثناء ما لاقاه من هموم وأعباء الدعوة والصدود من قومه، كما أنها كانت بمثابة الإعداد الإيماني الذي سبق ترك الوطن بالهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وعلى مقربة من بداية عهد جديد للإسلام وأهله يحتاج لثبات وعزيمة وإخلاص لله سبحانه ودعوته.

وأشار أن تاج هذه الرحلة ودرتها وجائزتها حينما فرض رب العالمين الصلاة في نهايتها على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون الصلةَ بين العبد وخالقه، وسبب نجاته وفلاحه، مضيفا «لا يمكن وصف اجتماع الناس لدراسة سيرة النبي في هذه الذكرى أو الصلاة والسلام عليه في يوم من أيام الله بأنه بدعة، لاستحباب هذه القربات في جميع الأوقات، والبدعة المردودة إنما هي ما أُحدث على خلاف الشرع».

وأكد مركز الأزهر الشريف أن تذكير الناس بهذه المعجزة العظيمة وبما فيها من دروس إيمانية كثيرة في يوم من أيام الله سبحانه، من المستحبات الدينية، والضرورات الدنيوية، ومن باب قول الحق سبحانه: «وَذَكِّرْهُم بِأَيَّىٰمِ ٱللَّهِۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٖ شَكُورٍ، وإنما كان التذكير بأيّام الله من الضروريات لحاجتنا فيه، وحاجة وأبنائنا وشبابنا، إلى التعرف على سيرة النبي ومعجزاته.

ولفت مركز الأزهر إلى أن تخصيص ليلة السابع والعشرين من رجب، 27 يناير 2025، لا حرج فيه كذلك، إذ إن وقوع هذه المعجزة في شهر رجب هو الوارد عن عدد كبير من العلماء، ولا وجه لإنكار، سيما إن كان في الاحتفال والاحتفاء مصالح عدة وخيرًا تفعل المؤسسات الدينية في مصر وعلى رأسها الأزهر الشريف كل عام، حين تحتفل ب بذكرى الاسراء والمعراج، وترسخ في نفوس المسلمين العديدَ من جوانب القدوة في شخصية النبي.

اقرأ أيضاً
شيخ الأزهر يطمئنُّ على صحة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق

توقيع اتفاقيَّة تعاون بين اليمن ومشيخة الأزهر لتنسيق التعاون الدعوي والتعليمي

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

من القاهرة إلى الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق