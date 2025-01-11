الأزهر: الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج سنة نبوية مستحبة ولا وجه لإنكارها أو وصفها بالبدعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 02:11 مساءً - أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الاحتفاء والاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج سنة نبوية مستحبة لسيرة قدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا وجه لإنكارها، أو وصفها بالبدعة.

وقال الأزهر، في بيان، اليوم السبت، إن رحلة الإسراء والمعراج من معجزات الرسول التي أيد الله فيها عبده ورسوله، وأراه من آياته الكبرى، ودعاه وقربه، كما أنها كانت تسلية ومواساة له بعد عام فقد فيه الزوجة الرؤوم والعم الناصر، وأثناء ما لاقاه من هموم وأعباء الدعوة والصدود من قومه، كما أنها كانت بمثابة الإعداد الإيماني الذي سبق ترك الوطن بالهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وعلى مقربة من بداية عهد جديد للإسلام وأهله يحتاج لثبات وعزيمة وإخلاص لله سبحانه ودعوته.

وأشار أن تاج هذه الرحلة ودرتها وجائزتها حينما فرض رب العالمين الصلاة في نهايتها على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون الصلةَ بين العبد وخالقه، وسبب نجاته وفلاحه، مضيفا «لا يمكن وصف اجتماع الناس لدراسة سيرة النبي في هذه الذكرى أو الصلاة والسلام عليه في يوم من أيام الله بأنه بدعة، لاستحباب هذه القربات في جميع الأوقات، والبدعة المردودة إنما هي ما أُحدث على خلاف الشرع».

وأكد مركز الأزهر الشريف أن تذكير الناس بهذه المعجزة العظيمة وبما فيها من دروس إيمانية كثيرة في يوم من أيام الله سبحانه، من المستحبات الدينية، والضرورات الدنيوية، ومن باب قول الحق سبحانه: «وَذَكِّرْهُم بِأَيَّىٰمِ ٱللَّهِۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٖ شَكُورٍ، وإنما كان التذكير بأيّام الله من الضروريات لحاجتنا فيه، وحاجة وأبنائنا وشبابنا، إلى التعرف على سيرة النبي ومعجزاته.

ولفت مركز الأزهر إلى أن تخصيص ليلة السابع والعشرين من رجب، 27 يناير 2025، لا حرج فيه كذلك، إذ إن وقوع هذه المعجزة في شهر رجب هو الوارد عن عدد كبير من العلماء، ولا وجه لإنكار، سيما إن كان في الاحتفال والاحتفاء مصالح عدة وخيرًا تفعل المؤسسات الدينية في مصر وعلى رأسها الأزهر الشريف كل عام، حين تحتفل ب بذكرى الاسراء والمعراج، وترسخ في نفوس المسلمين العديدَ من جوانب القدوة في شخصية النبي.