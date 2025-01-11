مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أحمد مكي يخوض السباق بتجربة درامية في «الغاوي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 02:11 مساءً - أحمد مكي.. يخوض الفنان أحمد مكي سباق الدراما الرمضانية القادم بمسلسل الغاوي، حيث بدء في تصوير أول مشاهد مسلسل الغاوي منذ أيام قليلة، مما جعله في صدارة التريند من قبل المتابعين خلال الساعات الماضية.

أحمد مكي في مسلسل الغاوي

بدأ الفنان أحمد مكي في تصوير أولى مشاهد مسلسل الغاوي، الذي يخوض به ضمن الماراثون الرمضاني القادم 2025، ويعود مكي من خلاله إلى نوعية الدراما الاجتماعية الجادة بعيدًا عن عالم الكوميديا، إخراج ماندو العدل.

من جانبه، أعلن المخرج ماندو العدل عن بداية تصوير أولى مشاهد مسلسل الغاوي للنجم أحمد مكي بعد أشهر من التحضيرات، ونشر صورة له وهو يرفع كلاكيت التصوير على حسابه الشخصي في فيس بوك، معلقًا: «بسم الله الرحمن الرحيم، مسلسل الغاوي مع أحمد مكي ونجوم كبار، إنتاج تامر مرسي، تأليف محمود زهران وطاهر الكاشف، مدير تصوير أحمد يوسف رمضان 2025 إن شاء الله».

أحداث مسلسل «الغاوي»

تدور أحداث مسلسل الغاوي في إطار 15 حلقة، حول شخصية رجل من منطقة شعبية يدعى «شمس»، يجسدها مكي، الذي يتعرض لظلم شديد يغير مسار حياته بشكل جذري، ومع مرور الوقت، يتحول شمس إلى بطل شعبي في نظر أهله وأبناء منطقته، بعد أن يواجه التحديات والضغوطات التي تعرض لها، ليصبح قدوة للكثيرين ضمن أحداث العمل.

أبطال مسلسل «الغاوي»

يشارك في بطولة مسلسل الغاوي عدد من النجوم البارزين بجوار أحمد مكي، منهم عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد كمال، أحمد بدير، ولاء الشريف، مطرب المهرجانات كزبرة، بعد نجاحه مؤخرا في فيلم الحريفة 2، الذي حقق إيرادات تجاوزت الـ75 مليون جنيه في دور العرض المصرية، ويضم كوكبة من النجوم الشباب مثل نور النبوي وأحمد غزي ونور إيهاب.

اعتذار هاني سرحان عن عدم استكمال كتابة «الغاوي»

كشف المخرج ماندو العدل، عن مؤلفي مسلسل «الغاوي» بطولة أحمد مكي، وذلك بعد اعتذار هاني سرحان عن عدم استكمال كتابة العمل، المقرر أن يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025.