مشاهير العرب - غدًا.. قصور الثقافة تختتم عروض نوادي المسرح الإقليمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 03:27 مساءً - تختتم الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، غدًا الأحد، عروض نوادي المسرح الإقليمي لفرع ثقافة الجيزة، المقامة على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، ضمن برامج وزارة الثقافة، وتقدم العروض بالمجان للجمهور.

يقام العرض الأول بعنوان «آدم» في الخامسة مساء، من إخراج محمد العزوني، مأخوذ عن القصة القصيرة «موت موظف» لأنطون تشيكوف، وتأليف سمير بدير، ويحكى العرض عن آدم الذي عطس في وجه مديره فيعاقب بالتحويل للتحقيق، ويبدأ صراعه مع نفسه بسبب تلك الغلطة غير المقصودة، وفي السابعة مساء يقام العرض المسرحي الثاني بعنوان «دراويش أبو الغيط»، إخراج أحمد فتحي.

ويعقب العروض ندوات نقدية، بمشاركة النقاد أحمد خميس، رنا عبد القوي، د.هبة سامي.

عروض نوادي مسرح الجيزة تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الجيزة، برئاسة كرم ربيع، وتتضمن 16 عرضا مسرحيا، تقام على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، وقد انطلقت العروض منذ 4 يناير الحالي.

وتقدم هيئة قصور الثقافة خلال الموسم المسرحي الجديد من تجربة نوادي المسرح، 155 عرضا مجانيا تم اختيارها من قِبل 325 مشروعا، في تجربة هي الأكثر رواجا في تاريخ المسرح المصري، تتيح خلالها هيئة قصور الثقافة الفرصة للشباب لإبراز مواهبهم في المجال المسرحي بإمكانيات بسيطة، مع مراعاة اختيار عروض مسرحية من مختلف المحافظات، بهدف تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور، ومنتج مسرحي يصل إلى المحافظات كافة، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.