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ينشر 4:00 / القائمة الكاملة لمسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج - أخبار كلمتك

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ينشر 4:00 / القائمة الكاملة لمسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج - أخبار كلمتك

ينشر 4:00 / القائمة الكاملة لمسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 04:16 مساءً - تشارك الفنانة ريهام حجاج في مسلسلات رمضان 2025 بمسلسل أثينا الذى بدأت تصوير أحداثه منذ أيام قليلة، وتلعب خلاله العمل شخصية صحفية تهتم بعالم السوشيال ميديا،  و تدور أحداث العمل  في إطار اجتماعي تشويقي، يتناول سلبيات السوشيال ميديا وتأثيرها في حياتنا.

ومسلسل أثينا من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج فونتاج، تدور قصته خلال 15 حلقة مليئة بالتشويق والمفاجآت، ويشارك في العمل كل من سوسن بدر، محمود قابيل، أحمد مجدي، سلوى محمد علي، ونبيل عيسي.

مسلسل صدفة لريهام حجاج

وشاركت ريهام حجاج في موسم رمضان الماضي بمسلسل "صدفة"، الذي كانت تدور أحداثه حول  المُعلمة صدفة، التي تجد نفسها متورطة في زيجة لا تعلم عنها شيئًا، فتبدأ السعي لمعرفة كيف تورطت في هذه الزيجة، كما تحاول التواصل مع أسرتها والتقرب منها.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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