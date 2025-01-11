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مشاهير العرب - ازاي مستحمليني؟.. الإعلامية نجوى إبراهيم تعلن نيتها الاعتزال - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - ازاي مستحمليني؟.. الإعلامية نجوى إبراهيم تعلن نيتها الاعتزال - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ازاي مستحمليني؟.. الإعلامية نجوى إبراهيم تعلن نيتها الاعتزال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 01:31 مساءً - نجوى إبراهيم.. ثارت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بشأن الإعلامية نجوى إبراهيم، بعدما أعلنت عن نيتها في الاعتزال، حيث أكدت أنها تفكر في الاستقالة والاعتكاف في المنزل خلال الفترة المقبلة، مما جعلها في صدارة التريند.

الإعلامية نجوى إبراهيم تعلن اعتزالها

قالت نجوى إبراهيم في برنامج «بيت العز» المذاع عبر «نجوم إف إم»: «ربنا معاكم إني بعمل هذا البرنامج وإنكم مستحمليني كل هذا العمر بفكر أستقيل، أعتكف، أعلن اعتزالي، ألعب ماتش اعتزال».

نجوى إبراهيم
نجوى إبراهيم

أضافت: «أنتم إزاي مستحملين كل الكلام والنصايح اللي طالع من جوة قلبي طول العمر! أنا بشوف ناس كبار عندهم 50 سنة، ومنتهى النضج ويقولي أنا اتعلمت منك كذا ومن الزمن الجميل كذا».

الإعلامية نجوى إبراهيم

أبرز المعلومات عن نجوى إبراهيم

-نجوى إبراهيم الشهيرة بـ ماما نجوى، مذيعة وممثلة مصرية من مواليد العام 1946، حصلت على ليسانس الآداب في قسم الاجتماع.

-بدأت عملها كمذيعة بالتلفزيون المصري عام 1963، وقدمت العديد من البرامج الشهيرة والجماهيرية منها «اخترنا لك»، «فكر ثواني و «إكسب دقايق»، و«عصافير الجنة».

- بدأت حياتها العملية مذيعة بالتليفزيون المصري، ثم رئيسة لقناة النيل للأسرة والطفل.

نجوى إبراهيم

- صاحبة بطولة 12 فيلمًا ووقفت أمام كبار النجوم، وتعاملت مع أشهر المخرجين.

-شاركت كممثلة في أفلام الأرض مع المخرج يوسف شاهين والرصاصة لا تزال في جيبي، والعذاب فوق شفاه تبتسم، والمدمن، و السادة المرتشون، و فجر اﻹسلام، وحتى آخر العمر، وخائفة من شيء ما.

-شاركت في مسلسلات عواصف النساء، وأستاذ ورئيس قسم، وعادت بعد انقطاع لتقديم البرامج مرة أخرى من خلال برنامجها «بيت العائلة» ثم «بيت العز».

نجوى إبراهيم

- عُينت رئيسة لقناة النيل للأسرة والطفل في 1995 وقدمت العديد من البرامج الناجحة مثل «اخترنا لك»، «فكر ثواني و «إكسب دقايق»، و«عصافير الجنة» و«صباح الخير يا مصر»، وهي من أدخلت شخصية (بقلظ) في برامج الأطفال وبالتالي حصلت على لقب «ماما نجوى».

- لها ابتسامة مميزة وطلة خاصة، جذبت المخرجين ليرشحها المخرج يوسف شاهين في فيلمه الأشهر الأرض، حيث تألقت في آداء دور الفلاحة المصرية بلهجتها المميزة.

الإعلامية نجوى إبراهيم

- وكان هذا التألق سببًا في أن تصر نجوى إبراهيم على وضع اسمها قبل أي نجم، ولكن عندما رشحت للعمل أمام العملاق محمود مرسي في مسلسله أبو العلا البشري كان من المستحيل أن ينفذ لها هذا الشرط والذي أصرت عليه وبالتالي لم تشترك معه في المسلسل.

نجوى إبراهيم

- تزوجت نجوى إبراهيم ثلاث مرات أولاهم من لاعب الكرة الشهير مروان كنفاني صاحب الجنسية الفلسطينية وأنجبت منه أولادها، وعندما عين مستشاراً للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الأمر الذي كان يتطلب إقامتها معه في نيويورك مقر الأمم المتحدة، رفضت نظراً لكثرة ارتباطاتها الفنية بالقاهرة ما أدى لحدوث الخلافات التي أدت إلى الانفصال، وتزوجت بعد ذلك من المذيع اللامع أحمد فوزي، ثم انفصلت عنه. وكان الزواج الثالث من رجل الأعمال السعودي عاصم القزاز والتي ظلت سراً حتى تم الإعلان عنها رسمياً.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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