أول صور لـ مراكب الشمس في مقرها الجديد بالمتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 03:46 مساءً - أعلنت هيئة المتحف المصري الكبير، عن انتهاء الأعمال بعدد من المناطق بالمتحف، وجار استلامها وهي متحف مراكب الملك خوفو، والكهوف بالقاعات الرئيسية، ورفع كفاءة مركز الترميم، والأنظمة التشغيلية والأمنية، وذلك استعدادا لتحديد الموعد الرسمي للافتتاح.

الصور الأولى لمراكب الشمس بالمتحف المصري الكبير

وحصلت كلمتك علي الصور الأولى لـ مركب الشمس للملك خوفو بالمتحف المصري الكبير، والتي تم نقلها من مكانها القديم بجوار الهرم الأكبر فى موكب مهيب لتستقر في قاعة خاصة لها بالمتحف المصري الكبير.

مواعيد التشغيل الرسمية لقاعات المتحف المصري الكبير

ووافق مجلس إدارة المتحف المصري الكبير على أيام ومواعيد الفتح الرسمية لـالمتحف المصري الكبير وخاصة مع التشغيل التجريبي الحالي للقاعات الرئيسية به، علي ان يتم تطبيقها اعتبارا من شهر فبراير القادم.

كما أكد مجلس إدارة المتحف المصري الكبير انتظام التشغيل التجريبي للقاعات الرئيسية بالمتحف بشكل جيد وخاصة تنظيم حركة الزيارة في ظل التدفق الكبير لأعداد الزائرين بها ولا سيما في أوقات الذروة والاجازات الرسمية بما يساهم في التأكد من مستوى جودة الخدمات المقدمة وتقديم تجربة متحفية سياحية متميزة للزائرين بالمتحف.

اختيار المتحف المصري الكبير ضمن قائمة جائزة فرساي لأجمل متاحف العالم لعام 2024

وفاز المتحف المصري الكبير بجائزة فيرساي العالمية ضمن أجمل سبعة متاحف في العالم لعام 2024 والتي تضمنت متاحف افتُتحت أو أُعيد افتتاحها حديثًا، تعزز من قيمة الإبداع، وتبرز انعكاس التراث المحلي والكفاءة البيئية، وتترك أثرًا إيجابيًا على بيئاتها، وذلك في احتفالية أُقيمت بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالعاصمة الفرنسية باريس، وتسلم هذه الجائزة السفير علاء يوسف سفير مصر بدولة فرنسا ومندوبها الدائم باليونسكو.

وفي هذا الإطار، ثمن شريف فتحي وزير السياحة والآثار فوز المتحف بهذه الجائزة ولاسيما في ظل أنها جاءت تزامنًا مع التشغيل التجريبي الذي شهده المتحف مؤخرًا، مما يساهم في تشجيع مزيد من الزائرين من مصر وكافة دول العالم على زيارته والاستمتاع بجمال تصميمه وما يقدمه من تجربة سياحية متميزة.

أحد أهم المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا

وأضاف أن هذه الجائزة تعزز أيضًا من مكانة المتحف عالميًا وتساهم في الترويج له بصورة أكبر وتسليط الضوء على تصميمه المعماري المتميز، مؤكدًا على أن هذا المتحف يعد أحد أهم المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، وأعظم إنجازات مصر الحديثة، فهو صرحًا حضاريًا وثقافيًا وترفيهيًا عالميًا متكاملًا، كأكبر متحف في العالم يروي تاريخ حضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة، كما يعرض كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون لأول مرة كاملةً منذ اكتشاف مقبرته، فضلًا عن متحف مراكب الملك خوفو.

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