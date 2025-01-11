رئيس الوزراء يتفقد أنشطة معمل الابتكار الحكومي وبرامج بناء القدرات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 03:47 مساءً - استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية اليوم بمركز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا» الجيزة يرافقه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وعدد من مسئولي الوزارة، بتفقد أنشطة معمل الابتكار الحكومي، كما اطلع على برامج بناء القدرات التي يقدمها المعهد القومي للاتصالات.

وخلال تفقده لمعمل الابتكار الحكومي، أوضح المهندس محمود بدوي، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، أنشطة معمل الابتكار الحكومي، الذي يستهدف تمكين الشركات الناشئة المهتمة بمجال التكنولوجيا الحكومية من تطوير تطبيقات رقمية، لتقديم حزم من الخدمات الحكومية بمشاركة مقدمي الخدمة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بشكل مبتكر وبسيط يتناسب مع احتياجات المواطن، حيث يتم تنفيذ مبادرة معمل الابتكار الحكومي بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) نيابة عن الحكومة الألمانية وبالتعاون مع «إيتيدا» ومجموعة من شركات التكنولوجيا المحلية والعالمية.

وأشار المهندس محمود بدوي إلى أن الهدف من إنشاء المعمل هو بناء نظام بيئي مستدام لتأهيل الشركات الناشئة، وتمكين أعمالها في مجال التكنولوجيا الحكومية، بالإضافة إلى تمكين الشركات الناشئة المؤهلة من بناء تطبيقات خدمات حكومية لتعزيز تجربة المواطن على مستوى المجتمع بأكمله، فضلا عن تقديم نمط مبتكر من الابتكار المشترك مع موظفي القطاع العام والقطاع الخاص والمواطنين.

كما أوضح أن القيمة المضافة للمعمل تتمثل في توفير فرص للعمل مع الجهات الحكومية، لإنشاء نظام بيئي مستدام لتمكين وتأهيل الشركات الناشئة في مجال تكنولوجية الحكومة، وذلك بهدف تعزيز تصميم وتقديم خدمات القطاع العام، مضيفا أنه سيكون لإنشاء النظام البيئي للحكومة الإلكترونية تأثير إيجابي عميق على المجتمع المصري، حيث يعزز النمو الشامل، ويمكّن القطاع الخاص، فضلاً عن تحسين حياة المواطنين، كما أنه من المتوقع أن تتأثر المؤشرات العالمية لمصر للتحول الرقمي بشكل إيجابي، وفقا لتعزيز المشاركة الإلكترونية.

وفي أثناء ذلك، قام عدد من الشركات الناشئة المحتضنة داخل برنامج معمل الابتكار الحكومي باستعراض التطبيقات التكنولوجية لديها ومناقشة فرص التعاون مع الجهات الحكومية، لتقديم خدمات حكومية رقمية أفضل للمواطن.

كما اطلع الدكتور مصطفى مدبولي على برامج بناء القدرات التي يقدمها المعهد القومي للاتصالات في مراكز إبداع مصر الرقمية، في مختلف المحافظات والتي تتضمن برنامج التدريب من أجل التوظيف، الذي يتم من خلاله التدريب على أحدث التقنيات مثل: الذكاء الاصطناعي، والجيل الخامس، وشبكات البيانات وتأمينها، والأنظمة المدمجة، مع توفير التدريب العملي داخل أكثر من 75 شركة من كبريات الشركات العالمية والمحلية، لمنحها الفرصة كاملة للتوظيف بهذه الشركات وغيرها، كما تمت الإشارة إلى برامج التدريب التي تستهدف المتخصصين وغير المتخصصين على حد سواء، لتأهيلهم وتشجيعهم على خوض مجالات العمل الحر، بالإضافة إلى دور أكاديميات التدريب الدولية بالمعهد، التي أنشئت بالشراكة مع أكثر من 12 من كبار مطوري تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.