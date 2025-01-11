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وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 03:22 مساءً - تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمنطقة الأعمال المركزية، يرافقه مسئولو الوزارة، والجهاز، وشركة «CSCEC» الصينية، ومسئولو المشروع.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح حول الأعمال الجاري تنفيذها بمكونات منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات، مقسمة كما يلى، 10 أبراج بأنشطة «إداري - مكتبي - تجاري - خدمي»، بمساحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 مترًا، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية «مكونة من 4 أبراج متصلة» بأنشطة «فندق وشقق فندقية وخدمات عامة - خدمات ترفيهية - تجارية»، ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية لـ64 مترًا.

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

بجانب استعراض الموقف التنفيذي للأعمال بالبرج الأيقوني، أطول برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، بأنشطة متعددة «فندقي - تجاري - إداري»، حيث يضم أحد الفنادق العالمية التي تعمل لأول مرة في مصر وأفريقيا، ووحدات فندقية وإدارية ومنطقة تجارية تحتوي على العديد من الخدمات «رجال الأعمال - خدمات ترفيهية - تجارية - فندقية»، و40 طابقًا للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية بها 52 شقة، و30 طابقًا للفندق بها 183 غرفة، بمسطحات إجمالية 266 ألف م2.

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه بالأبراج حيث وجه بالإسراع بمعدلات التنفيذ ودفع الأعمال الجارية بكافة المداخل، كما تفقد الوزير إحدى الوحدات والغرف المجهزة بالفنادق کنموذج، موجها بتحديد وقت زمني لاستلام كافة الغرف والانتهاء من الأعمال خارج الأبراج وتكثيف العمالة.

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

كما تفقد وزير الإسكان سير العمل بالبرج الأيقوني المدخل الرئيسي، وصعد إلى الدورين الـ52 والـ62، بالبرج، وتابع الأعمال الخاصة بالفندق والوحدات الفندقية، ثم الأعمال الجارية بشأن المسطحات الخضراء بمحيط منطقة الأعمال المركزية.

وأبدى الوزير عدم رضاه عن حجم الأعمال وتأخير معدلات التنفيذ بالغرف الفندقية، موجهًا باستمرار الأعمال وعدم التوقف لحين الانتهاء في الوقت المحدد مع وضع خطة زمنية مفصلة لكافة الأعمال وتوقيتات الانتهاء منها.

وشدد الوزير على الانتهاء من الأسقف بالمداخل للأبراج، ومواصلة العمل على مدار 24 ساعة بنظام «الورديات» لسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، مؤكدا أنه سيقوم شخصيا بزيارة الموقع في أي وقت لمتابعة الأعمال.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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