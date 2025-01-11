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وزير الإسكان يجري جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية لمتابعة المشروعات الجارية - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان يجري جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية لمتابعة المشروعات الجارية - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يجري جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية لمتابعة المشروعات الجارية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 10:11 صباحاً - يجري المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم السبت، جولة تفقدية من المقرر أن تشمل عددا من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويرافق وزير الإسكان، مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولو المشروعات، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ.

وزير الإسكان يصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بعددٍ من المدن الجديدة

ويذكر أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أصدر قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بعددٍ من المدن الجديدة، ومنها «ملوي الجديدة - العبور الجديدة»، وذلك في إطار مواصلة إزالة الظواهر العشوائية ووقف النمو العمراني العشوائي.

ونصت القرارات على أن تزال التعديات ومخالفات البناء الواقعة على قطع أراضِ مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل كردون مدينة ملوي الجديدة، والمتمثلة في أعمال زراعات «غير منتظمة»، وإقامة مبان عشوائية وذلك بدون سند قانوني.

كما نص قراران لوزير الإسكان، على أن تزال التعديات ومخالفات البناء المقامة على القطعة رقم 128 خط رقم 4 بمخطط الأمل 800 + 002 station على مساحة 216م2 تقريبا، ومخالفات البناء المقامة على القطعة رقم 128 خط رقم (4) بمخطط الأمل 725 + 002Station، بمساحة 130م2 تقريبا والمتمثلة في بناء أعمدة دور أرضي وبناء أسوار، وذلك بمدينة العبور الجديدة، بدون ترخيص.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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