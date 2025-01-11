نوة الفيضة الكبرى تضرب الإسكندرية.. كيف استعدت المحافظة للأمطار الغزيرة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 12:16 مساءً - نوة الفيضة الكبرى.. يتبقى ساعات قليلة على موعد قدوم نوة الفيضة الكبرى على الإسكندرية والسواحل الشمالية، التي تصنف كواحدة من أخطر النوات المسجلة في جدول نوات الإسكندرية.

نوة الفيضة الكبرى

وتهب نوة الفيضة الكبرى على الإسكندرية في النصف الأول من شهر يناير، وتأتي في صورة رياح جنوبية غربية وأمطار غزيرة جدًا وصقيع ورياح باردة.

وتعمل تلك النوة على ارتفاع أمواج البحر عن مستواها الطبيعي، مع زيادة حركة نشاط الرياح، مما تؤدي إلى توقف رحلات الصيد وتعطيل الملاحة البحرية أيضاً نظراً لارتفاع الموج بشكل كبير.

موعد نوة الفيضة الكبرى

وتأتي نوة الفيضة الكبرى على الإسكندرية والسواحل الشمالية غدًا الأحد 12 يناير الجاري، أي يتقبى أقل من 24 ساعة لتبدأ تأثيرها على المدن المطلة على البحر المتوسط.

وتعد نوة الفيضة الكبرى واحدة من أشد وأخطر نوات الشتاء التي تشهد الإسكندرية، وتستمر لمدة 6 أيام متواصلة، وتصاحبها أمطار غزيرة ورياح نشطة وصقيع.

نوة الفيضة الكبرى 2025

وسميت نوة الفيضة الكبرى بهذا الاسم، لأنها تجعل البحر يفيض ويزداد ارتفاع الأمواج بشدة مما يصعب خلالها ممارسة مهنة الصيد، وتعطل حركة المرور.

نوة الفيضة الكبرى بالإسكندرية

ونظرًا لسوء تأثيرها ولشدتها، استعدت محافظة الإسكندرية، لمواجهة نوة الفيضة الكبرى، من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ والأحياء وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الأمطار وتداعيات النوات.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية، تواجدها بكافة الميادين والشوارع العامة والدفع بسيارات الصرف الصحي تحسبًا لسقوط الأمطار والعمل على تطهير الشنايش والمطابق لعدم تجمع مياه الأمطار في الطرق العامة.

استعداد الإسكندرية لنوة الفيضة الصغرى

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية يتم بشكل يومي، وعند رصد تحذير بسقوط الأمطار، يتم رفع حالة الطوارئ بالشركة، ونشر قرابة 180 سيارة ومُعدة بالنقاط الساخنة، المتوقع تجمُع مياه الأمطار فيها، وتقوم غُرفة العمليات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وغُرف العمليات المُماثلة في الأجهزة التنفيذية.