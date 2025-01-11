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التعليم تحدد خطوات وتعليمات امتحانات الطلبة المصريين في الخارج 2025 - أخبار كلمتك

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التعليم تحدد خطوات وتعليمات امتحانات الطلبة المصريين في الخارج 2025 - أخبار كلمتك

التعليم تحدد خطوات وتعليمات امتحانات الطلبة المصريين في الخارج 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 09:26 صباحاً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليمات الخاصة وخطوات أداء امتحانات أبناؤنا في الخارج، للطلاب صفوف النقل ابتداءً من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي، مشيرة إلى أن إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية «PDF»، من الامتحانات عبر المنصة الإلكترونية لأبناؤنا في الخارج، وذلك من خلال الرابط الآتي: اضغط «هنــــــــا».

التعليمات الخاصة لأداء امتحانات أبناؤنا في الخارج خلال الفصل الدراسي الأول

وأعلنت وزارة التربية والتعليم التعليمات الخاصة لـ أداء امتحانات أبناؤنا في الخارج خلال الفصل الدراسي الأول 2024-2025، والتي جاءت على النحو الآتي:

- الطلاب المقيدين بالصفوف المستوى الأول والمستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية من المقرر أن تتاح لهم ملفات تقييم الأداء اليوم السبت 11 يناير 2025 من خلال المنصة.

- يقوم الطالب بتحميل ملف تقييمات الأداء من المنصة الالكترونية لامتحانات أبناؤنا في الخارج من الرابط التالي: اضغط هنـــــــــا.

- يقوم الطالب بطباعة الملف وكتابة بياناته الشخصية عليها في الجزء المخصص لها في الغلاف الخارجي لملف التقييمات والتي تتضمن البيانات الأساسية مثل: «اسم الطالب - رقم الجلوس - اسم الدولة».

- بعد انتهاء الطالب من الإجابة على ملف تقييم الأداء الخاص به، يقوم ولي الأمر بعمل مسح إلكتروني على هيئة ملف «PDF»، ثم إرسال الملف الإلكتروني عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا في الخارج من خلال الرابط التالي: اضغط «هنــــــــــــا».

وذلك على الحساب الخاص بولي الأمر على المنصة، خلال 14 يوما من يوم إتاحة ملفات تقييم الأداء على المنصة أي يوم الجمعة الموافق 24 يناير الجاري.

وزارة التربية والتعليم

التعليمات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024-2025

- يتأكد الطالب من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الأسئلة في الجزء الأعلى من ورقة الامتحان، والتي تتضمن «اسم الطالب - رقم الجلوس».

- الأسئلة كلها اختيار من متعدد من بين أربعة اختيارات، وذلك لجميع مواد الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، وعلى كل طالب قراءة كل سؤال و الإجابات المتاحة بشكل جيد.

- الإجابة ستكون في نفس ورقة الأسئلة وذلك عن طريق وضع علامة «صح» أمام الاختيار الصحيح فقط، وفى حالة وضع علامة «صح» أمام اختيارين أو أكثر سيلغى السؤال للطالب.

- بعد انتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الامتحان الخاصة بكل مادة، يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكتروني لورقة الامتحان على هيئة ملف «PDF»، ثم إرسال الملف الإلكتروني عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا فى الخارج من خلال الرابط التالي: اضغط «هنـــــــــــا»، وذلك على الحساب الخاص بولي الأمر على المنصة، وذلك خلال نفس يوم الامتحان الخاص بكل مادة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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