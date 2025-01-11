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وزير الخارجية يستقبل وزير التجارة والصناعة الجنوب سوداني - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يستقبل وزير التجارة والصناعة الجنوب سوداني - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يستقبل وزير التجارة والصناعة الجنوب سوداني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 11:46 صباحاً - استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة اليوم السبت، جوزيف موم مجاك، وزير التجارة والصناعة بجنوب السودان وسفير جنوب السودان السابق بمصر، وذلك بغرض التوديع بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده في مصر.

وقدم الوزير عبد العاطي التهنئة للوزير الجنوب سوداني على توليه منصبه الجديد، معرباً عن التقدير للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، منوها إلى أن مصر كانت الدولة الثانية التي تعترف بجمهورية جنوب السودان فور استقلالها عام 2011.

وأكد على أن مصر طالما قدمت الدعم الكامل لجنوب السودان لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وتنفيذ مشروعات تنموية في عدة مجالات من أهمها الري والموارد المائية والكهرباء فى إطار تحقيق المصالح المشتركة.

كما أكد الوزبر عبد العاطي على أهمية الأمن المائي المصري، مشدداً على رفض مصر للتصرفات الأحادية فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، ومؤكداً على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بمبدأ التوافق بين دول حوض النيل.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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