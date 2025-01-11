نص البيان المشترك لاجتماع اللجنة الوزارية بين مصر وإريتريا والصومال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 01:55 مساءً - استضافت القاهرة اليوم اجتماعا ثلاثيا لوزراء خارجية مصر وإريتريا والصومال اليوم، بقصر التحرير التابع لوزارة الخارجية.

وصدر عن الاجتماع بيانا وكان نصه كالآتي:

وبناء على نتائج قمة أسمرة الثلاثية التي عقدت يوم ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ بين رؤساء مصر وإريتريا والصومال، دعا الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لجمهورية مصر العربية كل من عثمان صالح محمد، وزير الشئون الخارجية لدولة إريتريا، وأحمد معلم فقي، وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية، لعقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية الثلاثية المشتركة المُشكلة بموجب البيان الصادر عن القمة الثلاثية.



وبحث الوزراء الثلاثة الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها بناء على توجيهات رؤساء الدول الثلاث في قمة أسمرة، لتعزيز الأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، والحفاظ على وحدة وسيادة دول المنطقة، في إطار قواعد وأحكام القانون الدولي، ومبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

ورحب الوزراء الثلاثة بالتقدم المحرز في تعزيز التعاون بين دولهم من أجل تحقيق الأمن في الصومال بما في ذلك التعاون القائم بين مصر والصومال للمساهمة في جهود حفظ وبناء السلام في الصومال، ومشاركة مصر في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM.



كما تباحث الوزراء الثلاثة حول سبل الاسهام في الارتقاء بقدرات مؤسسات الدولة الصومالية، لتمكينها من القضاء على الإرهاب، وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، فضلًا عن تعزيز قدرات الدولة على حماية حدودها البرية والبحرية.

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وتناول الوزراء الثلاثة أيضا تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما الأوضاع في السودان وتداعياتها الإقليمية والتعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، والأوضاع الميدانية في الصومال، ومواصلة التنسيق الدبلوماسي بين الدول الثلاث.

وتم الاتفاق على تعزيز التنسيق، وحسن الإعداد للجولة الثانية من القمة الثلاثية بين مصر وإريتريا والصومال، في وقت قريب يتم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث.



وثمن د بدر عبد العاطي دعم كل من إريتريا والصومال للمرشح المصري لمنصب مدير عام

منظمة اليونسكو الدكتور خالد العناني.

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